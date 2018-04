Finalmente murió la ballena que estaba encallada en Punta Mogotes

La ballena que quedó había quedado encallada en la playa de Punta Mogotes finalmente no pudo ser rescatada y murió este lunes pasado el mediodía. Se trató de un golpe muy fuerte para el ánimo de los rescatistas y voluntarios que desde el sábado por la tarde trabajaron en forma denodada para tratar de devolver al mar al cetáceo.

A pesar de los esfuerzos de unas 50 personas, entre miembros de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil de la ciudad balnearia y el Aquarium de Mar del Plata, el animal no pudo ser salvado --planeaban remolcarlo con un barco--.





Ahora se buscará determinar las causas del encallamiento y de su posterior muerte. La ballena pesaba entre ocho y nueve toneladas.





"El análisis inicial habla de un proceso infeccioso, el animal estaba anémico", explicó uno de los responsables del fallido rescate del animal.





Y agregó: "La necropsia la hará la gente de la Universidad de Mar del Plata. El estudio nos va a dar una respuesta sobre qué fue lo que pasó y causó el deceso".





En ese sentido, el rescatista detalló que los estudios se van a hacer en la playa, ya que "no hay manera de sacar por completo al animal del lugar".





Segundos antes de que se confirmara el deceso de la ballena, la gente se ilusionó con una milagrosa recuperación del animal.





"Movió la cola un momento y nos pusimos contentos. Pero después lo movimientos fueron raros. Abrió la boca y los ojos, pero no miraba. Fueron sus últimos movimientos".





La idea para este lunes era intentar nuevamente devolverla al mar. Todo dependía de que la marea volviera a subir. La maniobra, no obstante, era delicada porque debían ingresar el animal al agua, pasar la rompiente y dos bancos de arena. De no conseguirlo, la ballena no hubiera sobrevivido más de dos días, según afirmaron los especialistas.





