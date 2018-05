Finalmente el proyecto para frenar el aumento de tarifas será tratado en Diputados

Con estas firmas, la iniciativa ya está en condiciones de llegar al recinto el miércoles que viene porque la semana pasada obtuvo dictamen en Obras Públicas y en Defensa del Consumidor. Por el momento, el oficialismo no confirmó la sesión pero la oposición insistirá para que suceda. Sería el 9 o el 10 de mayo.

El anuncio del jefe de Gabinete fue muy criticado en la comisión, aunque la gran parte de los bloques se lo veía venir: "Nos están tomando el pelo", resumió al respecto Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda.





Diego Bossio, el primer orador de Argentina Federal, bloque autor del proyecto, afirmó en su discurso que el aumento de tarifas "es un problema de la sociedad argentina, de las familias y de las pymes" y rechazó que fuese "una discusión de poder" porque el debate "lo trajo la coalición gobernante". "Macri dice que no es mago, ¿hace magia una pyme, una clínica o una familia?", disparó el diputado, quien aclaró que su bancada "no está en contra de las cuentas equilibradas" y que su postura "no es desde la demagogia".





Luego fue el turno de Marco Lavagna, del massismo, también autor de la norma, quien le pidió al oficialismo que dejara en claro si "están a favor o en contra de que las tarifas suban más que los salarios". También se mostró dispuesto a discutir las objeciones técnico-legislativas que presentó Cambiemos.





Por el lado del Gobierno, Eduardo Amadeo realizó una férrea defensa de la postura oficial: "Tenemos un país pobre por la constante derrota de la construcción de futuro contra el presente. Esto es parte de un país nuevo que queremos hacer".





También desmintió que el 90% de los usuarios vaya a recibir facturas de entre 20 mil y 40 mil pesos y afirmó: "No nos olvidamos de los pobres. Contamos más a los ricos para subsidiar la tarifa social. Nos vamos a hipotecar el futuro de la Argentina".





Graciela Camaño luego tomó la palabra para responderle al diputado oficialista: "¿No se preguntan por qué estamos del lado de los que antes criticábamos? ¿No se preguntan si están haciendo algo mal?". Y sentenció: "El contenido del discurso de Macri en Vaca Muerta fue el mismo que el del anterior gobierno, un relato. Son todos lo mismo, son caca, son demagogos".





Por último, luego de haber logrado el dictamen, el titular del bloque del FpV en la Cámara de Diputados Agustín Rossi, dijo que "la mayoría de los bloques opositores claramente" va a votar a favor del proyecto.





"Los distintos bloques opositores planteamos lo que escuchamos en los lugares que visitamos, los reclamos de las pymes, de los vecinos. Lo que estamos planteando es frenar este tarifazo. No le estamos diciendo al gobierno que no aumente las tarifas, planteamos que las tarifas no aumenten más que los salarios", detalló Rossi.





Si bien el kirchnerismo tenía su propio proyecto que implicaba retrotraer los precios de las facturas de servicios públicos a los de comienzos de 2017, terminó apoyando el de los bloques peronistas.





(Fuente: Infobae)