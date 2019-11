Fernández y Trump se encontrarán en EEUU luego de la asunción presidencial

No terminará el invierno en Estados Unidos y Alberto Fernández ya habría protagonizado su primera reunión bilateral con Donald Trump. Por lo menos esa es la expectativa que existe en Washington respecto de una probable visita oficial que haría el futuro presidente de la Argentina a la Casa Blanca.

Además de su encuentro con Trump, Fernández tiene intenciones de entrevistarse con Kristina Georgieva, flamante directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y David Malpass, titular del Banco Mundial. Asimismo, no se descarta una visita al Capitolio y la posibilidad de una conferencia sobre América Latina en un prestigioso centro académico en Washington DC.

Trump quedó conforme con el fugaz diálogo con Fernández, y por eso habilitó la preparación de una gira oficial que podría realizarse en febrero. La fecha no es azarosa: el próximo gobierno peronista necesita reperfilar la deuda externa con el FMI y los bonistas bajo legislación extranjera, y un cónclave con Trump en el Salón Oval mejoraría la posición de la Argentina en la mesa de negociaciones.

El Factor CFK no es menor para Trump y la Casa Blanca. Fernández deberá extremar su capacidad de convencimiento en un asunto que puede marcar las relaciones de su gobierno con la administración republicana.

Desde esta perspectiva, Fernández podrá explicar en el Salón Oval lo que repite como una letanía cuando recibe a protagonistas del establishment en sus oficinas de la calle México: Cristina no participa de las decisiones de gobierno, aunque es de consulta permanente por su conocimiento del poder y el funcionamiento del Estado.

Trump apuesta al Grupo Lima y no lo quiere a Nicolás Maduro sentado a la mesa de negociaciones, una posición geopolítica que choca de frente con las ideas que propone Fernández para iniciar una transición ordenada en Venezuela rumbo a elecciones libres y transparentes.

Fernández cree que la propuesta que predomina en el Grupo Lima no conduce a ningún lado y que las decisiones del presidente interino Juan Guaidó no sirven para garantizar una transición ordenada. Sin dudas, su probable reunión bilateral con Trump servirá para explicar por qué sostiene esta posición y escuchar que el presidente de los Estados Unidos considera que, en principio, Maduro no puede formar parte de la mesa de negociaciones.





Trump aseguró durante la charla de diez minutos que mantuvo con Fernández que ya había hablado con el FMI, y ahora aguarda que el futuro presidente de la Argentina describa cómo será su programa económico. La Casa Blanca prefiere planes apoyados en el libre comercio y en la posibilidad de remesar las ganancias obtenidas. Puro capitalismo que Trump aplica al máximo.