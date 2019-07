Fernández y Axel Kicillof pidieron al Gobierno que "deje de tirar bombas de humo"

En campaña en el partido de La Matanza, Fernández sostuvo, entre otros cuestionamientos, que es "absolutamente imposible entender que en este país se frene el dólar y se pague tantos intereses a los bancos", reiterando sus apreciaciones sobre la necesidad de una baja de la tasa que paga el Banco Central por las Letras de Liquidez (Leliq)





Con respecto a este tema, Kicillof sostuvo que "si hubiera un poco de justicia sensatez no se estaría explicando lo que dijo Alberto sino que el Gobierno tendría que estar explicando por qué tiene las tasas más altas de los últimos 27 años".





Además, el precandidato a gobernador dijo que en sus recorridas por la provincia "por la calle te dicen que no se puede vivir con estos precios, con estas tasas de interés, con estas tarifas".





El ex ministro insistió con que "los números son tremendos" y "hoy está dolarizada la economía", y puso como ejemplos "las tarifas de luz y gas".





"No puede ser que estén dolarizadas las tarifas, cuando en cualquier lugar del mundo tienen energía propia", aseveró, y completó: "Hay gente que no puede pagar la luz, ni puede llegar a fin de mes".





Kicillof también atacó al Gobierno nacional al sostener que "las medidas que anuncian las conocemos todos pero no existen en la realidad", por lo que reclamó que "deben dejar de tirar bombas de humo".





Los dirigentes estuvieron en el club Huracán de San Justo, cuyo auditorio estaba colmado de empresarios, comerciantes y dueños de pymes de La Matanza.





Los dueños de la empresa gráfica Aimici Goup, de Lomas del Mirador, y de la metalúrgica Rual fueron los elegidos para dar testimonio de la realidad que atraviesa la mayoría de las empresas de La Matanza.





Antes, la intendenta Verónica Magario y precandidata a vicegobernadora de La Matanza había relatado que en sus recorridas los comerciantes y empresarios le decían "pasamos la del 2001, pero esta nos está costando mucho".





A su turno, el diputado nacional Fernando Espinoza, que busca ser nuevamente intendente de La Matanza a partir del 10 de diciembre, agradeció la presencia de Fernández y Kicillof: "Costó un poquito que vengan, pero finalmente lo logramos y acá están, el día que Matanza cumple 416 años", afirmó.





Antes del acto, Fernández, Magario y Espinoza visitaron la Universidad de La Matanza (UNLaM), donde compartieron actos y actividades con el rector Daniel Martínez, a cargo de la organización del evento.





Fuente: Télam

