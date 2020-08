Fernández sobre los vuelos: “No es posible que para ir a San Juan, de Mendoza tenga que venir a Buenos Aires”

El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro virtual con más de 90 integrantes de la Juventus de la Unión Industrial Argentina (UIA) de todo el país.

En este contexto, aseguró que “vamos a ser un país federal, construyendo carreteras que se conecten entre ustedes, teniendo vuelos que vinculen las provincias entre sí, no es posible que para ir a San Juan, alguien que vive en Mendoza, tenga que venir hasta Buenos Aires y después ir a San Juan. No es posible. No es posible que alguien que vive en Neuquén y tenga que ir a Comodoro Rivadavia tenga que venir a Buenos Aires para después ir a Comodoro Rivadavia”.

Respecto a la regionalización, el presidente dijo: “He dispuesto que el país se divida en 6 regiones: zona centro, el NEA, el NOA, Cuyo, la Patagonia y la zona AMBA. Que la han puesto como una zona distinta porque sus características no tienen nada que ver con el resto del país. Lo que les he pedido es que las 60 y tantas medidas que ya tenemos detectadas y ya tenemos resueltas y ya tenemos financiadas, es cómo lo aplicamos en cada lugar. Porque en cada lugar deben tener puntos de atención diferentes, necesidades diferentes, porque no es exactamente lo mismo lo que necesita cada región del país, simplemente por eso.”