Fernández: "Vamos a terminar con una Justicia que utiliza las prisiones preventivas para amedrentar opositores"

En lo que fue el cierre de la jornada en la que asumió la presidencia, Alberto Fernández dio su primer discurso ante la Plaza de Mayo desde un escenario instalado frente a la Casa Rosada ante decenas de miles de personas celebraron su asunción en el marco de un festival de música y arte.









Acompañado por Cristina Kirchner, que habló antes que él, entre los temas a los que se refirió en su primer discurso como presidente luego del formulado durante la Asamblea Legislativa, Fernández habló de la crisis económica y social que afecta al país, de sus primeros pasos como funcionario de Néstor Kirchner, de la conformación del Frente de Todos y del Gobierno de Mauricio Macri, entre otros temas.





Respecto de la Justicia, les pidió a sus seguidores: "Quiero que todos me ayuden a que pongamos en la Argentina un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de ser usado para perseguir a los opositores, que usa la prisión preventiva para amedrentar los opositores", sostuvo el primer mandatario, que agregó que "en la Argentina que viene se terminaron los operadores judiciales, que se los prestan entre los jueces, y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos".





"Un día la vida me cruzó en el camino a Néstor Kirchner. Jamás pensé que mi vida iba a cambiar como cambió, que se me iban a abrir las puertas para ser protagonista junto con él de la más maravillosa tarea que fue poner de pie al país y levantar las banderas de la libertad y la democracia", detalló Fernández en el comienzo de su discurso.





En esa línea, contó que "el día que me crucé con Néstor tuve una alegría adicional que le voy a agradecer a la vida eternamente, ese día me crucé con Cristina. En realidad, por la locura de la Argentina, alguna vez nos distanciamos y nos reencontramos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros, que nos habíamos distanciado por formas, y esa distancia solo favoreció para que este espacio se divida y que volvieran a ganar los que siempre ponen obstáculos para que la Argentina se desarrolle, los mismos que aparecen en escena para endeudarnos, privilegiar a sus amigos, dejar con hambre a las familias".





En ese momento, miles de los que estaban en la Plaza de Mayo empezaron a cantar contra Macri y Fernández les pidió que frenaran: "No, no, ya no, ya no, todo eso ya pasó. Eso ya pasó, en esta plaza estamos Cristina, yo, nosotros unidos para poner la Argentina de pie. Al pasado reciente recordémoslo, tengamos memoria, nosotros sabemos que con nuestra división ellos se hacen fuertes, por eso nunca más vamos a dividirnos".





"Ese es un sistema político que solo favorece a unos pocos y castiga a las mayorías populares, un sistema que empobrece y trae miseria, nos endeuda y nos atrapa en lo más cruel del sistema financiero internacional. Pido que al pasado lo recordemos para no repetirlo", agregó Fernández.





En tanto, el presidente destacó que "a la meritocracia del individualismo, a la política del 'salvate vos' y que el otro se arregle, vamos a imponer la solidaridad. Somos un movimiento político que nació para ser solidario con el prójimo. Los que hoy la están pasando mal, no teman, ellos serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy se inicia. Hacia ellos dirigimos todas nuestras políticas".





"Vamos a trabajar todos juntos, hacer la mejor epopeya que podemos hacer como sociedad, unir nuestro esfuerzo para que nunca más falte un plato de comida en la casa de cada argentino. Vamos a poner fin al hambre, es algo que debe avergonzarnos, y para no avergonzarnos más hagamos lo que corresponde", consideró Fernández.





En esa línea, dijo que "hoy vamos a dar vuelta una página más de la historia, a partir de hoy empezaremos a construir un tiempo en el que lo más importante va a ser el que produce y trabaja y vamos a desterrar a los que especulan con la timba financiera.





"Es un día de alegría porque estamos para construir un tiempo distinto, y lo vamos a hacer todos, con Cristina, con Sergio, con Máximo, con Wado, con Santiago, con todos, y con aquellos que no nos han votado pero quieren alcanzar ese país en el que yo creo. Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno de ustedes. Han sido muchos años difíciles", aseguró.





En el cierre del discurso, Fernández tuvo un acto fallido y en vez de decir 'mejores' dijo 'mujeres: "Decían que no volvíamos más. Volvimos y vamos a ser mujeres".

