Fernández, sobre la última oferta a bonistas: "No podemos más que esto, no es un capricho"

El presidente Alberto Fernández habló hoy con las organizaciones Americas Society y Council of the America y se refirió a la negociación con los bonistas.

"Necesitamos comprensión de todos. Pueden acusarnos de muchas cosas, pero no de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme para encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto, no es un capricho, es sensatez", señaló el presidente.​

Fernández advirtió que como muestra de buena fe hay un compromiso para poder empezar a cumplir con el pago durante los próximos años y que “la deuda no nos tiene que impedir poder a desarrollarnos ya”, resaltando la necesidad de que "los recursos que tengamos en lo inmediato, producto de producir mas, estén destinados a sacar de la pobreza a los que están sumidos ahí”.

Por otro lado, tras ser consultado sobre el plan económico para los próximos meses, dijo que “va a tener continuidad el apoyo del Estado a los sectores que lo necesitan” y que las medidas para el desarrollo que planea “incluye a los sectores más vulnerables”.

De todas maneras, como ya lo había anticipado anteriormente en otras entrevistas, el presidente admitió que no le gusta hablar de panes económicos ya que “todos los que se presentaron en Argentina, naufragaron”, haciendo hincapié en aquellos que se llevaron a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri de la mano de los ex ministros de Economía Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne.

"Yo prefiero tener objetivos. Argentina debe desendeudarse y para pagar hay que acumular reservas, y para eso hay que exportar. Y para poder hacer eso el dólar debe ser competitivo. Si hacemos todo eso debemos garantizarnos el superávit comercial. Un objetivo último: que el equilibrio fiscal se sostenga", indicó Fernández, al mismo tiempo que anticipó que en los próximos días van a anunciar un conjunto de medidas en materia de producción y desarrollo.

Asimismo, destacó la unión entre los diferentes partidos políticos para hacer frente a la pandemia. "Entendimos que debíamos enfrentar a este riesgo desconocido juntos. Esa oportunidad de unidad estoy seguro de que nos permitirá diagramar otro país, definitivamente más inclusivo, intranquilo con los términos de pobreza que hoy hay, y para superar la pobreza hace falta la inversión", dijo.

Con respecto a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el presidente se mostró muy preocupado. "Es la desaparición de una persona en democracia. Tenemos que ser muy duros e inflexibibles. No es posible que la violencia institucional se instale entre nosotros en un estado de democracia”, aseguró.

Y agregó: “Tenemos que buscar el modo de garantizar que la investigación se haga como corresponde. Hoy ese tema lo tiene la Policía Federal porque los presuntos acusados son la Policía Bonaerense. Tenemos que buscar la manera de conocer la verdad. Ese es mi compromiso absoluto. No quiero vivir en un país donde pasan estas cosas”.

A la hora de hablar sobre el retorno del fútbol, Fernández insistió en que hay que ser muy cuidadosos porque “estamos lejos de haber superado” el brote por coronavirus.

“En el gran Buenos Aires y en la Ciudad el virus está circulando, pareciera que está contagiando a menor velocidad, pero hay que ser muy cuidadosos”, agregó.