Fernández: “Salir de la cuarentena como reclaman algunos es llevar a la muerte a miles de argentinos”

El presidente Alberto Fernández se refirió este miércoles a los planteos de economistas, empresarios y dirigentes políticos que en los últimos días pidieron una salida de la cuarentena más veloz debido al fuerte impacto que las medidas contra el coronavirus generaron en el mecanismo económico, financiero y laboral del país.

“Los que dicen ‘salgamos de la cuarentena ya’, sepan que salir ya en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos porque no lo podemos controlar eso”, aseguró en una entrevista en Radio con Vos.

En esa misma línea, señaló: “Están jugando con el malestar que tienen los argentinos. Les pido que miren los informes; si no hubiéramos hecho la cuarentena, tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables”.

El jefe de Estado defendió las medidas restrictivas que tomó a partir del 19 de marzo, cuando anunció el comienzo de la cuarentena y la primera etapa de un plan de acción sanitario para enfrentar la pandemia. “No se puede hacer cuarentena y que la economía funcione, y los que eligieron terminaron juntando muertos en camiones frigoríficos y enterrándolos en fosas comunes”, afirmó, marcando con crudeza la situación que pasaron algunos países de Europa y América Latina.

“Todo no se puede hacer. Le pido a la gente que reflexione. No es que yo tiro una gotita de apertura y veo cómo funciona. El mundo demuestra que han abierto, vuelto a cerrar y vuelto a abrir. Es muy difícil dosificar las salidas”, explicó.

Además, señaló que su objetivo es que la sociedad siga respetando el plan de acción dispuesto por el gobierno nacional. “Quisiéramos que ese plan se siga respetando porque eso nos va a permitir seguir controlando no solo la velocidad del contagio, sino también la epidemia, para ver si podemos evitar el famoso pico”, sostuvo.

Fernández remarcó: “Cuando abrís, el efecto lo conocés 15 días después, no es que abrís y sabes cómo te fue”, en referencia a la apertura del aislamiento y el posible crecimiento de los contagios. Luego dijo que “hay que moverse con mucha prudencia” y apuntó contra los que piden la salida de la cuarentena en forma inmediata: “Hay un uso perverso de la estabilidad emocional de la gente, que está en cuarentena hace mucho tiempo”.

“Estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado, estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días. En esa fase podemos hacer una apertura para el 75% de la gente en todo el país. Este es el plan que tenemos”, especificó.

En referencia al mismo tema, hizo alusión al rol de la oposición. “La gente no se pone a mirar las consecuencias de lo que están proponiéndoles. Son sectores de la oposición los que lo están haciendo. Los mismos que manejan los trolls y las redes, y convocan a la gente, irresponsablemente, a hacer un pedido que puede convocar a la propia enfermedad”, resaltó. Y agregó: “Dicen que estamos destruyendo la economía, pero ellos la destruyeron sin ningún virus de por medio”.

Sin embargo, diferenció la mirada que tienen los gobernadores de la oposición sobre las medidas del Gobierno. “Tengo la suerte de que los opositores que gobiernan ven igual que yo la situación”, indicó. Fernández mantiene un buen vínculo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy), quienes, hasta el momento, respaldaron cada una de las extensiones de la cuarentena.

“Hay que ser responsables; ayer leí una nota de (Adolfo) Prat Gay diciendo que se está destruyendo la economía. No puedo entenderlos, no sé desde qué lugar habla. El Estado está pagando el 50% del sueldo a los empleados para mantener en pie el sistema productivo”, sostuvo, enojado, sobre el artículo escrito por el ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri.

El Presidente también apuntó contra los empresarios que están nucleados en la Asociación de Empresaria Argentina (AEA), quienes en un comunicado le pidieron volver a producir y evitar el default. “Yo no puedo entenderlos. El Estado, todos los argentinos, pagan el 50% de lo sueldos de sus empleados para mantener en pie el sistema productivo y ellos reclaman. ¿Desde qué lugar están hablando? Hay que moverse con cierta prudencia en estos casos”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Fernández contó que están siguiendo una serie de encuestas sobre el clima que hay en la gente respecto a la cuarentena y el coronavirus. “Valoro cómo la ciudadanía tomó el tema. El debate es cómo salir, porque se vuelve un problema con la crisis”, explicó. También anunció que junto al jefe de Gabinete están preparando protocolos para ir abriendo actividades económicas y resaltó que en el interior se puede hacer con más facilidad.

“Si todo se hace con seriedad, evitando el transporte público, vemos claras posibilidades de que las cosas vuelvan a funcionar. No podemos pretender que todo se levante”, sostuvo. Y luego, afirmó: “Estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado, estamos logrando. Este el plan que tenemos, si cumplimos los objetivos, podemos abrir; si no, tenemos que sostener un poco más".

Con respecto a los protocolos que están diseñando junto a Santiago Cafiero y el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que “hay que tener en cuenta una serie de condiciones”, entre las que destacó “evitar el transporte público, el interjurisdiccional; tomar las temperaturas, estar atentos a los síntomas”.

El Presidente puso principal atención en la salida de la cuarentena en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. “En CABA tienen un nivel de aglomeración de gente muy grande, con pocos espacios abiertos. En provincia de Buenos Aires hay muchos barrios pobres pero más espaciados. El riesgo es la aglomeración humana, por eso cuidamos la salida de los barrios. Pero finalmente ocurrió”, señaló.

“Está reaccionando muy bien la Ciudad, tratando de hacer testeos para poder discriminar quién está sano y quién infectado. La Ciudad tiene un sistema para aislar a las personas contagiadas. Esto es la prueba de lo que dije al comienzo, vean la velocidad de contagio. No es que no le prestaron atención a la villa, es que la velocidad de contagio es exponencial. Esto era lo que se trataba de evitar”, explicó, haciendo alusión a la cantidad de contagios que se generaron en las villas de emergencia, en especial en la Villa 31, en Retiro.

Consultado sobre el acuerdo entre la CGT y la UIA para rebajar el 25% del sueldo de aquellos trabajadores que no fueron a sus lugares de trabajo durante la cuarentena, el Presidente brindó su opinión con una frase que, inmediatamente, generó una polémica en las redes sociales. “El que no va a trabajar, hay un montón de gastos que no tiene porque no viaja y no come afuera”, afirmó.

Fernández también se refirió a la oferta que Argentina les hizo a los bonistas y las dificultades que hay para llegar a un acuerdo. “La fecha de vencimiento es el 8 de mayo. Esperamos que el mundo entienda: no especulamos en nada, ni en las peores condiciones en las que la Argentina quedó con el coronavirus”, indicó.

Luego, en esa misma línea, contó: “No participé de ninguna charla, quise que el Gobierno tuviese un solo vocero, que es Martín Guzmán. Con el FMI es una decisión distinta. El Fondo, bajo la conducción de Kristalina Georgieva, ha tenido una mirada distinta a la histórica del Fondo: una realista”.

Por último, hizo referencia a la región y la situación que vive Brasil, donde ayer murieron 600 personas por el coronavirus. “Brasil es un riesgo muy grande para la región. Lo hablé con Sebastián Piñera y Luis Lacalle Pou. Brasil linda con todo Latinoamérica salvo con Chile y Ecuador. Nos viven entrando camiones de carga de Brasil con mercadería de San Pablo, que es uno de los lugares más infectados”, sostuvo.