Fernández prometió que en marzo habrá un nuevo aumento para los jubilados

"No hay ningún congelamiento del salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo. Eso se suspendió, pero eso no quiere decir que se suspendan los aumento", explicó en La cornisa, por América TV.













Criticó con dureza la gestión que lo antecedió y dijo: "Macri eliminó al Estado". Para Fernández, el expresidente "terminó hasta con los gastos de las vacunas y por eso decía que iba a llegar a cero déficit". Y sentenció: "La fórmula de Macri casi incendia el país".











El Presidente contó que el Congreso de la Nación "va a tener que legislar un montón, porque hay que cambiar muchas cosas que se hicieron durante el gobierno de Macri". Y ejemplificó: "Macri congeló las tarifas hasta después de las elecciones, por eso vamos a elaborar un nuevo cuadro tarifario".







Más adelante, citó al ministro de Economía, Martín Guzmán: "Estamos tranquilizando la economía". Y agregó: "En cuatro años Macri hizo caer las jubilaciones un 20%. Yo quiero garantizar que se recupere esa pérdida".





















En una entrevista mano a mano, Fernández consideró que la situación actual de la Argentina es parecida a la del 2001. No obstante, opinó: "Lo que gracias a Dios no tenemos es el estallido social". Además, justificó sus "superpoderes" -con once facultades delegadas-. "Son para administrar el caos", dijo. Y agregó: "Espero hacer las cosas de modo democrático".