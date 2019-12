Fernández prevé que el aumento a los jubilados sea del 30% en 2020

Las horas de sosiego navideño ayudaron a Alberto Fernández a definir con sus colaboradores algunas prioridades. Luego de sancionada la ley de emergencia, con ajuste de impuestos, retenciones y movilidad jubilatoria, el presidente trazó los siguientes números para 2020: aumentará las jubilaciones más de 30%, estima incrementar los ingresos fiscales en 1,5% del PBI, unos 378 mil millones de pesos, y bajar el déficit a 0,2 o 0,3%, entre 50 y 75 mil millones.

"A diferencia de los últimos años de Cristina (Kirchner) es un plan con mucha responsabilidad fiscal, eso Cristina lo descuidó un poco. Y para Alberto eso es primordial: que tengamos las cuentas públicas en orden. Este plan tiene consistencia", se impresionó un funcionario que dialogó con el presidente.

En eso busca diferenciarse de la ex presidenta. Eso explica también el optimismo de los mercados en estos días: subió la cotización de bonos, acciones y bajó el riesgo país.

















La suba del dólar blue, a $76,75 el lunes, por el impuesto PAIS del 30% a la compra de dólar ahorro y turista, la tenía contemplada. "Lo único que tenemos que cuidar es que (la suba de impuestos) no se vuelque a precios", dijo el presidente ante los suyos. En su escritorio hay estimaciones de inflación para diciembre de 3,5%. "Bajaría respecto de noviembre que fue de 4,3%", se entusiasmó.

















"No dije que al cuarto año vamos a tener un dígito de inflación, sino que si al cuarto año llegamos a un dígito me voy a sentir muy conforme", les aclaró. "Es lo que estamos laburando. Hemos logrado bajar los precios de los medicamentos y que se sostengan los alimentos", confluyó.













Espera que no haya traslado a los precios del turismo interno. Y asegura en su círculo íntimo que los aumentos de impuestos y retenciones a la clase media no ahogarán la reactivación por inyección de recursos a la base más baja. "El que puede pagar, viaja igual y no le cambia su plan de consumos", señala.