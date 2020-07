Fernández: “Esto es lo que podemos pagar; y no es un capricho, es sensatez”

Alberto Fernández comenzó su discurso ante Council of de Americas ante acreedores, inversores y banqueros. "Se debe repensar la lógica financiera del capitalismo", comenzó diciendo. Y a los bonistas le aclaró: "Haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme que es esto es todo lo que podemos ofrecer".

Además, sostuvo que su Gobierno “no está para pelear con nadie, está para resolver un problema (la deuda) de una manera sensata. No podemos pagar más que esto, no es un capricho, es sensatez”.

"No queremos estafar a nuestros acreedores prometiendo algo que no podemos cumplir, queremos respetar las normas internacionales para dirimir deudas soberanas que ya están escritas. El consenso mundial ha impuesto ese consenso", completo.

"Recibimos un gobierno con muchas dificultades. Llegamos al gobierno y la Argentina enfrentaba un 36% de pobreza, había un nivel de endeudamiento que casi comprometía al 100% de su PBI. En una Argentina absolutamente estancada", enfatizó Fernández.

Al exponer por videoconferencia, Alberto resaltó: "Argentina padece un déficit fiscal que el gobierno que me precedió creyó que el modo de solventarlo era tomando crédito, y la verdad no es una buena idea".

El convite que le hizo Susan Segal al Presidente fue organizado desde hace semanas. Nadie en ese momento imaginaba que la palabra de Alberto Fernández en ese foro, donde suelen hablar mandatarios de todos los colores, iba a tener el carácter terminante que puede llegar a tener esta sesión transmitida desde la sede del Council en Park Avenue.

Esta edición del Council, que sesiona bajo el título “A Conversation with Alberto Fernández, President of Argentina”, es, además, la primera chance que tiene de hablar ante el mundo financiero internacional después del reportaje que dio al Financial Times y que pasará a la historia por su afirmación allí levantada por todos los medios sobre la importancia que el Presidente le da a la existencia o no de un plan económico; dato clave también para los fondos de inversión que lo escuchan hoy.

(Fuente: Ámbito)