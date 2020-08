Fernández negó que vaya a impulsar una "venganza" con la Reforma Judicial

El presidente aseguró que no se está peleando con la Corte y que sólo quiere que "la Justicia haga justicia".

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que no busca una "venganza" contra el macrismo y aseveró que con la reforma judicial que impulsa su gobierno solamente quiere que "la justicia haga justicia".

"No me estoy peleando con la Corte, no tengo nada con la Corte" Suprema de Justicia de la Nación, añadió el jefe del Estado en una entrevista con C5N.

El Presidente negó que vaya a impulsar una "venganza" judicial contra el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de Juntos por el Cambio.

"No lo voy a hacer porque la vi sufrir a Cristina (Fernández de Kirchner). Solo pido a la justicia que haga justicia y no voy a levantar un teléfono para hablar con un juez", enfatizó.

Tras reivindicar el proyecto de reformas en la justicia y la oportunidad para discutirla -"no entiendo por qué postergar ese debate", afirmó- destacó que "hay jueces probos, incluso jueces que nombró Macri".

Y en el marco de esas modificaciones propuestas, puso como ejemplo que "el 85%" de las resoluciones de la Corte Suprema están vinculadas con rechazos a recursos que llegan al máximo tribunal.

Acuerdo de la deuda

El presidente asumió esta noche que "era necesario resolver el tema de la deuda" y que "con este acuerdo, el país está volviendo al mundo dignamente" y recuperando "su capacidad de decisión" a la hora de distribuir sus recursos.

"Era necesario resolver el tema de la deuda. Con este acuerdo, el país está volviendo a entrar al mundo dignamente", dijo el mandatario en diálogo con C5N.

Agregó que "un país endeudado está muy condicionado" y que con el acuerdo "hoy recuperamos capacidad de decisión" para destinar los recursos de Argentina, y puso como ejemplo el Programa Procrear que se relanzó hoy.

El jefe de Estado atribuyó este resultado a "todo el Gobierno", marcó la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como "parte de esta decisión" para llegar a un acuerdo con los acreedores extranjeros.

"Este es el resultado de todo un Gobierno. Cristina es parte de esta decisión", dijo el Jefe de Estado en referencia al acuerdo logrado hoy con los acreedores externos luego de una ardua negociación.

En este este marco dijo que estaba "eternamente agradecido al papa Francisco", y también al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al resto de los presidentes del mundo que ayudaron a Argentina en esta negociación.

Agradeció el acompañamiento de su fuerza política, el Frente de Todos,y destacó también las palabras del exministro de Economía Roberto Lavagna y de la Vicepresidenta que le dijeron a la hora de negociar: "mirá el contexto y ablandate un poco".

Respecto al acuerdo alcanzado, el Presidente afirmó que está "satisfecho" porque es producto de "una lógica correcta y y una estrategia adecuada", y permite "salir de la lógica del ajuste".

"Con Martín tuve una buena idea" dijo Alberto Fernández respecto al ministro de Economía Martín Guzmán, quien llevó adelante la negociación,.

"Supo interpretar mi demanda política de lograr un acuerdo que no se convierta en sacrificio de los argentinos y diseñó una estrategia muy acertada que tuvo el resultado que hoy se conoció con el acuerdo", destacó respecto a Guzmán.

Como ejes del país a partir de ahora dijo que eran el desendeudamiento, la acumulación de reservas, tener un dólar competitivo para poder exportar, recuperar cuanto antes el equilibrio fiscal y tener una balanza comercial favorable a la Argentina.

El mandatario también se refirió a las 60 medidas y dijo: "ya están diseñadas, ahora estamos viendo cómo pueden repercutir mejor en las provincias, por eso el ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro y el ministro de Producción Matías Kulfas están hablando con los gobernadores".