Fernández: "Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género"

El mandatario encabezó en José C. Paz un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras junto a la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y el intendente local, Mario Ishii.

En su mensaje, el Presidente dijo que siente "vergüenza" de que en Argentina "una mujer padezca violencia de género".

"Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo, y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer", expresó el mandatario y llamó a "no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género".

Al respecto, enfatizó que "no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades", al encabezar en José C. Paz un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

"Para eso, nosotros, los hombres, tenemos que hacer mucho, y lo primero es respetar y poner en condición de igualdad a cada mujer de la Argentina", dijo el mandatario, quien añadió que "en el siglo XXI es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género, o que un mismo trabajo tenga un sueldo según quién presta ese trabajo".

En otro tramo de su discurso, Fernández reivindicó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que "no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó" el país pero "nunca bajó los brazos".

"Quiero que tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Tuvo que soportar la crisis de 2008, cuando el mundo estalló, cuando el capitalismo financiero se llevó muchas economías, y también tuvo que soportar la gripe aviar, y nunca bajó los brazos, y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo: el pueblo", evocó.

Sobre la negociación con la oposición por el proyecto de ley de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC),donde, dijo, "se ofenden y se rasgan las vestiduras cuando uno les dice lo que hicieron", en relación al endeudamiento que contrajo en 2018 el Gobierno de Mauricio Macri.

Fernández destacó además una carta que le envió hoy López Obrador, en la que, según contó, le pidió: "Tené confianza vos, vas a ganar", en alusión al acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el FMI.

Además, el Presidente recordó que Macri "endeudó al país como nunca antes" pero confió en que pese a ello los argentinos "seremos capaces de levantarnos".

"Con Néstor Kirchner trabajamos incansablemente para poner de pie a la Argentina, esa recuperación siguió con Cristina, pero en el 2015 llegó Macri y todo volvió atrás. Endeudaron al país como nunca antes nadie lo endeudó", rememoró el mandatario.

Del encuentro participaron también la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, y la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación, Marita Perceval, entre otros.