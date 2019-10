Fernández, el nuevo presidente, festejó el triunfo recordando a Kirchner y prometiendo cumplir con sus promesas

l candidato del Frente de Todos (FDT), Alberto Fernández, quien se impuso en las elecciones nacionales y será el próximo presidente, brindó un efusivo discurso esta noche tras conocer los resultados de los comicios.

















El candidato comenzó a hablar pasadas las 23, después de que el gobernador electo, Axel Kicillof, y la vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, brindaran sendos discursos triunfales. "Le agradezco al pueblo argentino que hoy fue a votar y que dispuso un nuevo orden para la Argentina y una nueva lógica", fueron las primeras palabras de Fernández.

















"Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado, por construir realmente una Argentina solidaria, más igualitaria y que defienda la educación pública, la salud pública y que privilegie a los que producen y trabajan", añadió.

















"Estoy seguro de que ese es el mandato que nos han dado, cada uno de los que nos votaron", sostuvo. "Gracias a los que no nos votaron por haber participado de esta jornada. Este no es el frente de nosotros, es el frente de todos y nació para incluir a todos los argentinos y a todos estamos convocando", añadió.

















"Como dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles", lanzó. Y agradeció a Roberto Lavagna por llamarlo para reconocer su triunfo electoral.













La transición

"Mañana, como dijo el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver como transcurrimos el tiempo que nos queda sabiendo que hasta el 10 de diciembre él es el presidente", sostuvo Fernández en relación al discurso del Presidente.

















"Por supuesto, vamos a colaborar en todo lo que podamos, porque lo único que nos preocupa es que los argentinos dejen de sufrir", expresó.





El agradecimiento a Kirchner

"Déjenme dar un agradecimiento más. Creo que las casualidades no existen. Nada es casual. Me acuerdo que los primeros días de mayo le había dicho a Alicia Kirchner que por el 20 de mayo iba a visitar Santa Cruz y que quería visitarlo a Néstor. El 18 de mayo, Cristina tuvo la idea de proponer mi candidatura. Mi primera salida como candidato fue para visitarlo a él", contó.

















"No tuve en cuenta en ese momento que hoy, 27 de octubre, es el día que Néstor hace un tiempo nos dejó. Gracias Néstor donde estés. Vos sembraste todo esto que estamos viviendo", lanzó. Y en el mismo sentido, siguió: "No sería justo que hoy no le reconociera a él lo que hizo por nosotros y la enorme posibilidad que me dio a mí de vivir esa aventura de ponernos cargo de un país caótico y ponerlo en pie".





El futuro

"Sepan los argentinos que cada palabra que dimos y cada compromiso que asumimos fue un contrato moral y ético sobre el país que debemos construir", expresó. "Hoy, conscientes de lo que somos, vamos a hacer todo lo que haga falta para que las persianas de las fábricas, de las pymes, vuelvan a levantarse", sostuvo.





"Para que las máquinas vuelvan a funcionar y que los trabajadores vuelvan a trabajar. Para que la educación pública no sea una desgracia, como dice el Presidente, y que las universidades del interior se sigan abriendo y nuestros chicos puedan seguir educándose", añadió.





"Para que nuestros científicos no tengan que emigrar porque nuestra patria los maltrata. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos", expresó.