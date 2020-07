Fernández, sobre el COVID-19: "El riesgo existe y nadie está a salvo"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que entiende la demanda de "los argentinos que reclaman salir, con mucha razón, y necesitan trabajar para sobrevivir" y afirmó que "el riesgo existe y nadie está a salvo" en el marco de la pandemia por coronavirus.

"La discusión sobre si tengo que privilegiar la economía o la salud es un falso dilema, y no hay que dudar en que lo primero que hay que hacer es privilegiar la vida", insistió el Presidente, en una entrevista con Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Estadounidense, transmitida esta tarde por FM JAI.

En ese marco, Fernández dijo que "los argentinos también se cansan de estar en su casa, y reclaman salir, muchos con mucha razón necesitan salir para llevar recursos a su hogar, pero el riesgo existe y nadie está a salvo del riesgo que se corre".

En ese sentido, el Presidente reiteró la necesidad de "cuidar la salud de la gente" ya que "no hay remedio, ni vacuna, ni medicamento para curar".

Asimismo cuestionó a los que dicen que "la cuarentena supone un nivel de afectación de la libertad, ya que la libertad tiene sentido si uno está vivo, por lo tanto para cuidar la libertad, cuidar la vida, hay que privilegiar la salud".

"No se salva nadie. Es un virus que no distingue entre pobres, ricos, gobernantes y gobernados, afecta a todos, y no tiene límites porque tiene una capacidad de infección enorme", sostuvo y finalmente destacó que en Argentina se logró que "ningún enfermo se quede sin asistencia medica, ya que nunca se saturaron hospitales, y todos recibieron ayuda".

(Fuente: Télam)