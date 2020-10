Fernández: "La carta de Cristina me gustó, es definitivamente de apoyo al Gobierno"

El presidente Alberto Fernández brindó este martes una entrevista radial donde habló de los principales puntos de conflicto en el país y se refirió a la carta que su vicepresidenta, Cristina Fernández, escribió a 10 años de la muerte del expresidente. La calificó como "muy valiosa" y consideró que su contenido expresa un "fuerte compromiso" con el Gobierno.

"Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. En esta época, ella no la pasa bien nunca", dijo el mandatario en declaraciones a Radio Metro.

A continuación, un punteo con sus principales declaraciones:

Contagios en el Interior: "Hoy 7 u 8 provincias tienen el 60% de los casos que pasan en la Argentina. El resto del país pensó que el virus no iba a llegar hasta a ellos, que no les iba a pasar. También piensan que en el campo no existe, no es así. Es un problema de todos los pueblos".

Cuarentena: "Algunos dan la impresión de que la primera cuarentena que hicimos no sirvió para nada, nosotros teníamos la mitad de las camas que hoy tenemos. En el AMBA había 970 camas y hoy hay 2 mil de terapia intensiva. Se llegaron a usar 1.700 camas. Toda esa gente se hubiese quedado sin camas".

Clases presenciales: "El año que viene creo que marzo la gran parte de la vacuna esté suministrada a quienes estén en riesgo. Va a haber vacuna, estoy seguro. En problema del contagio en las escuelas no son los chicos, el problema es que ellos son vectores de contagio. Es exactamente lo que dice la OMS y seguimos su recomendación".

Tenemos que recobrar la escolaridad lo más rápido posible, pero queremos garantizar que no es un riesgo.