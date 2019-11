Fernández aseguró que: "No podemos pagar la deuda en las condiciones en las que está la economía argentina"

"No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina", afirmó el presidente electo, Alberto Fernández, en una entrevista con el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa.





"La economía argentina se tiene que recuperar, tiene que volver a producir y exportar. De ese modo tendrá dólares para hacer frente a las obligaciones. Hoy nada de eso ocurre. Llevamos dos años consecutivos de caída del consumo", remarcó. "El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina", agregó.





Sin embargo, el presidente electo, que asumirá el próximo 10 de diciembre, aclaró que "Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas" y que su intención es "pagar la deuda que contrajo un gobierno de democrático".





Estas fuertes declaraciones formaron parte de una entrevista que realizó el martes para el programa Conversando con Correa, que conduce el expresidente ecuatoriano para el canal de televisión Russia Today.





Durante un tramo de la entrevista indicó que, "Tengo muchas expectativas en que vamos a poder salir adelante. Todos saben que el FMI ha sido cómplice de lo que ha pasado. Confío en que vamos a tener una negociación cierta y vamos a poder explicar nuestra verdad. Queremos pagar. Argentina se tiene que poner de pie. La comunidad internacional lo entiende y creo que nos va a acompañar", subrayó.





Fuente: TN