Fernández no aumentó las tarifas "para que los argentinos no se queden sin gas"

Los dichos fue durante un acto desde el centro de la producción de gas y petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta, en Neuquén.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno nacional tomó la decisión de no aumentar las tarifas en un 70 por ciento, tal como estaba previsto, para que los argentinos no se queden sin gas, al hablar en un acto desde el centro de la producción de gas y petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta, en Neuquén.

De acuerdo al informe oficial, el objetivo del Plan es "incentivar el crecimiento de la producción de gas en los próximos años" y también se busca "acentuar la integración de las industrias Pyme con las cuencas, incorporando más valor agregado nacional y la creación de nuevos puestos de trabajo".

En ese plano, se explicó que para alcanzar ese crecimiento el Plan busca "generar las herramientas que incentiven nuevas inversiones en la oportunidad que brindan los recursos convencionales y no convencionales de nuestro suelo".

Esos objetivos "implican un descenso en las necesidades de importación, un ahorro en dólares, la consecuente mejora de la situación fiscal de nuestro país y, en el caso de los centros de la actividad, un crecimiento económico que beneficie al conjunto de los sectores de la economía y la sociedad".