Fernández analizó con la UIA propuestas para el crecimiento de la Argentina

En ese marco, los industriales presentaron al Presidente el trabajo, que contiene más de 100 propuestas de medidas elaboradas por la UIA junto con las cámaras asociadas y las mesas técnicas de todo el país, con ejes en el incremento de las exportaciones, incentivos inmediatos a la producción, poner énfasis en la capacitación y simplificar la vida a las pymes, dijo el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

“Hablamos entre otros temas de la cuestión minera, de las compras del Estado, el transporte y de la energía, en especial de gas para la industria, porque hay empresas de procesos continuos que no pueden parar”, señaló el titular de la UIA en declaraciones formuladas luego del encuentro.

“La industria tratará de auto administrarse si hubiera algún tipo de problemas aunque no estamos afirmando que los va a haber porque no queremos hacer premoniciones negativas”, agregó Funes de Rioja en relación al abastecimiento de gas natural.

En respuesta a una consulta de la prensa, Funes de Rioja dijo que “no se trató” en el encuentro el tema del proyecto sobre renta inesperada que impulsa el Gobierno.

"Cuando tengamos la iniciativa escrita, ahí vamos a opinar, aunque en principio no estamos a favor de nuevos impuestos, pero no puedo contestar sobre algo que todavía no hemos visto”, enfatizó.

Agregó que “en materia fiscal tenemos preocupación por la gravitación muy fuerte de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales, por supuesto, no queremos economía en negro sino economía en blanco”.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, calificó al encuentro como “muy bueno” y detalló que en el mismo "se trató una agenda muy interesante con un montón de cuestiones que plantea la UIA y que tiene que ver con el crecimiento y la generación de empleo”.

La funcionaria sostuvo que “el Gobierno está de acuerdo en buscar soluciones a los problemas” de la economía nacional, y “cuando se pone la producción y el empleo en el centro de la escena se tiene buenos resultados. No creemos en la grieta, sino en la construcción de un modelo productivista”, al tiempo que valoró el rol de “la inversión privada” para sostener el crecimiento.

Todesca Bocco, al defender la iniciativa sobre la renta inesperada, consideró que “no está en contra de nadie” y que el proyecto comprende a "un conjunto muy pequeño de empresas que han tenido ganancias super extraordinarias vinculadas con esta coyuntura también extraordinaria de aumento de los precios”.

En declaraciones realizadas en el Patio de las Palmeras de la Casa de Gobierno tras la reunión, el titular de la UIA valoró la recepción de las propuestas por parte del Gobierno nacional y la predisposición “a dialogar”.

También ponderó la "recuperación vigorosa de la actividad industrial" a partir del modelo "productivista" que viene llevando adelante la gestión del presidente Alberto Fernández.

“Hablamos sobre el esfuerzo de combinar la Agencia de Inversión, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cancillería para incorporar mil nuevas empresas que no hayan exportado nunca, para que hagan su primera venta al exterior y generen divisas para el país”, detalló Funes de Rioja.

Contó que propusieron al presidente Fernández que el próximo Día de la Industria, el 2 de setiembre venidero, la celebración se lleve a cabo en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, como una manera de resaltar “la apuesta muy fuerte que se está haciendo en el tema energético, que es muy serio para el Gobierno, para los particulares y para la industria”.

En un comunicado difundido luego de la reunión, la UIA destacó que el “Libro Blanco” se articula sobre iniciativas parlamentarias que impulsan incentivos a la inversión industrial; nuevas realidades laborales; desarrollo pyme y dinamismo empresarial; promoción de exportaciones, y desarrollo federal con cambios paradigmáticos para promover las economías regionales, y más de 100 medidas de productividad y competitividad.

“Este es un documento que dialoga con el presente y con el futuro productivo del país. El desafío de transformar la recuperación en crecimiento requiere del diálogo entre sector público y privado”, afirmó la entidad fabril.

En el encuentro el Presidente estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur: los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y los secretarios de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

Por la UIA , además de su titular, participaron el vicepresidente de Desarrollo Industrial, Luis Betnaza; el vicepresidente regional, Adrián Kaufmann Brea; el secretario, Miguel Ángel Rodríguez; y el vicepresidente Guillermo Moretti, entren otros integrantes del Consejo Directivo de la entidad.