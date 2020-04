El Presidente agradeció saludos por su cumpleaños y reiteró pedido para "quedarse en sus casas"

En su mensaje, el jefe de Estado repasó: "Está terminado el día. Fue un día de trabajo, un día lindo, trabajé y disfruté con los que más quiero, y mi familia me acompañó".

El presidente Alberto Fernández agradeció hoy los saludos por su cumpleaños número 61 y reiteró el pedido a la sociedad para que "se sigan cuidando y quedando en sus casas" ante la pandemia de coronavirus.

"Gracias de corazón por cada saludo de afecto que me han brindado. Me llenaron de alegría en tiempos que no son fáciles. Los quiero mucho", consignó el mandatario en su cuenta de Twitter, donde acompañó la publicación con un video.

En su mensaje, el jefe de Estado repasó: "Está terminado el día. Fue un día de trabajo, un día lindo, trabajé y disfruté con los que más quiero, y mi familia me acompañó".

"Gracias de corazón a todos los que me mandaron un mensaje. En cada mensaje recibí el afecto de ustedes, que es mucho y muy gratificante", subrayó.

Al hacer referencia a la pandemia, el Presidente sostuvo que "no son los mejores momentos que nos toca vivir, pero hay que pasarlos, y vamos a pasarlo juntos y unidos", remarcó.

Además, el mandatario reforzó el mensaje de que si alguien quiere hacerle un "gran regalo, se sigan cuidando y quedando en sus casas".

"Es el único método que tenemos para combatir este virus. Vamos a trabajar juntos para que todo salga lo mejor posible. Podemos lograrlo. De corazón, gracias; los abrazo a la distancia y desde el alma", concluyó.