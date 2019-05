Feriado del 25 de mayo: a nivel nacional , los gremios mantienen la amenaza de paro

Los dirigentes de los gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se reunieron en la Secretaría de Trabajo de la Nación para dialogar y resolver el reclamo del paro del 25 de Mayo que anunció la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en forma de protesta por los descuentos salariales que le genera el Impuesto a las Ganancias. Aunque hubo diálogo y se abrió una mesa de trabajo, los gremios de transporte decidieron continuar con la medida.





"El Gobierno propuso crear una Comisión Técnica con el objetivo de analizar aspectos jurídicos y el impacto del Impuesto a las Ganancias que castiga a los bolsillos de los empleados del transporte y desalienta concurrir a trabajar los días feriados porque el plus que cobran por esa jornada lo terminan perdiendo con los descuentos en concepto de ese gravamen", informó la agencia de noticias NA.





La reunión que se realizó en la sede ubicada en Leandro N. Alem al 600 y participaron el secretario Lucas Aparicio, la secretaria de Transformación Productiva, Paula Szenkman, y funcionarios del Ministerio de Transporte. También estuvieron presentes los principales dirigentes de los gremios que pertenecen a la CATT.





Entre ellos, se encontraban Juan Carlos Schmid (Secretario General de la CATT), Omar Maturano (Secretario Adjunto de CATT) y Roberto Fernandez (Secretario General de la UTA), entre otros. La CATT difundió un comunicado en el que confirmó que instruyó a los gremios que la componen a "no prestar servicios el feriado del 25 de mayo, tal cual ha venido señalando". "Si bien los funcionarios han comenzado a estudiar alternativas al reclamo del no pago de Ganancias, la dilatada respuesta no ofrece soluciones concretas al sector fuertemente impacto por el impuesto", justificó la organización que preside Schmid, que ya había paralizado el transporte durante el anterior feriado del 1 de mayo.









El motivo de la protesta es que los feriados por ley generan ingresos adicionales y argumentan que gran parte de esa retribución se deriva al Fisco por deducciones impositivas "cada vez más fuertes". Es que todos los ingresos que percibe un trabajador están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, y el agregado de horas extras o jornadas trabajadas en feriados muchas veces hace que los ingresos adicionales sean "comidos" por el impuesto.





La CATT tomó esta decisión en medio de tensiones internas entre un sector más "dialoguista" y otro más opositor al macrismo dominado por el moyanismo, y que se expresa en dirigentes como el propio Schmid, quien si bien tomó distancia de Hugo Moyano por su desacuerdo en aliarse con las CTA, no rompió todos los lazos con el camionero.