Familiares de Maldonado en conferencia de prensa: "El cuerpo no ha sido identificado hasta el momento"

A la espera de novedades sobre el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, la familia de Santiago Maldonado brindó una conferencia de prensa en la Sede de la Universidad de la Patagonia, en Esquel.





"Tengan en cuenta que hay una familia atrás, amigos, por respeto a Santiago", fueron las primeras palabras de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, ante los periodistas en Esquel. "No podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago o no. El hostigamiento que recibimos de parte de todos ustedes, periodistas [...] pueden esperar un poco e informar bien. Y no algunos que empezaron a tirar cualquier cosa. Mis padres están a casi dos mil kilómetros. Si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos, me parece que no corresponde. Hay que replantearse un poco cómo lo llevan a cabo, la ansiedad es perjudicial para nosotros", dijo Sergio Maldonado.

"Fue muy duro estar siete, ocho horas al lado de un cuerpo. Tuvimos que convivir con eso sin saber en qué condiciones estaba. Hay que ponerse un poco más del lado humano, con todo el dolor de estos 78 días que llevamos. Y encima sumarle más carga, presión de decir si es o no Santiago. Tenemos que ser cuidadosos, no lo puedo decir porque no lo pude identificar. Hasta no estar 100 seguro no lo voy a confirmar, más allá de que tenga algunos elementos personales", continuó.





"Es muy raro que se haya encontrado ahí, hay que ser muy cuidadosos, les pedimos tiempo para decir las cosas como corresponden. Queremos saber la verdad desde un primer momento, les pedimos paciencia y que nos acompañen como lo hace la gente, pidiendo por la aparición con vida, hay posibilidad de que este vivo, lo voy a seguir buscando".

Consultado sobre las acusaciones de que el cuerpo de Maldonado fue "plantado", contestó: "No puedo asegurarlo pero creo que sí, instintivamente sí, porque [antes, en los primeros rastrillajes] no estaba ahí".

Cuando se le preguntó si representantes del gobierno nacional se habían comunicado, contestó: "Se trataron de comunicar con Andrea, pero es algo que a los 79 días [...], me parece que era al principio, no queremos tener ningún tipo de diálogo".

Carrió

La familia de Maldonado también habló sobre los dichos de la referente de Cambiemos, Elisa Carrió: "No puede decir las barbaridades que dijo, es una falta de respeto. Sabemos que hay mucha gente que no acompaña los dichos de Carrió, pero otros sí. Pueden no estar de acuerdo con lo que hizo Santiago, pero eso es una falta de respeto".

El hallazgo y el traslado

En la conferencia de prensa se informó que el traslado del cuerpo a Buenos Aires depende de la situación climática. "Depende de eso si lo trasladan hoy o mañana", dijeron.

La primera en hablar fue la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia: "Estamos con Sergio y Andrea en momentos muy dolorosos. Nos acompañan nuestro perito de parte", empezó.

"Ayer se inició a las 11 de la mañana un rastrillaje en el río Chubut en un lugar donde por cuarta vez se hizo el rastrillaje. Esto consta en el expediente, se hizo este mismo rastrillaje el 5 de agosto, el 8 de septiembre y el 18 de septiembre. Todos recuerdan la cantidad de gente y el despliegue que se hizo el 18 de septiembre en ese mismo sector del río con un resultado negativo, como todos conocemos", destacó.

"Aa las 11.40 un prefecto informó que había dado un resultado positivo. A partir de ahí , el señor juez informó a Sergio sobre el hallazgo de un cuerpo. A partir de ahí estuvimos pendientes de lo que se había hallado y se pudo con los buzos y personal de criminalística levantar el cuerpo. Es un cuarto rastrillaje en el mismo lugar. No tenemos explicaciones de por qué los otros resultados dieron negativo y este da positivo".

"Es absurdo, ridículo el lugar donde se encontró el cuerpo".

"No tenemos explicaciones. Para estas explicaciones, primero tenemos que tener el resultado de la autopsia y luego vamos a continuar tratando de entender las pruebas que ya tenemos en la causa y las otras que van a continuar", siguió.

Luego habló el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, quien brindó detalles sobre lo ocurrido ayer en Esquel tras el hallazgo del cuerpo: "La familia se comunicó conmigo para que el perito Inchaurregui se hiciera presente en el lugar, porque el juez había dispuesto que no se tocara el cuerpo hasta que llegara. A partir de eso me comuniqué con el ministro Garavano", sostuvo.

Por su parte, el perito Inchaurregui dijo: "Llegamos al Chushamen, un lugar que había sido visitado con antelación. Nos encontramos a 3 o 4 metros en la orilla del río Chubut, un cadáver que estaba flotando, con vestimenta. Había que decidir si se disponía el levantamiento y su traslado, que se hizo en condiciones no ideales pero con resultados positivos, con personal de Prefectura y se lo trasladó a la morgue de Esquel".

El perito siguió: "La morgue de Esquel carece de algunos elementos como equipos de rayos y ese es el motivo por el cual la autopsia no se va a hacer en Esquel, en horas de esta noche será trasladado a Buenos Aires donde se peritará cuando el juez lo disponga".

"Quiero señalar que el cuerpo está vestido. No ha sido identificado hasta el momento, la presencia de efectos personales, entre ellos un DNI que corresponde a Santiago Maldonado, no implica una identificación positiva de ese cuerpo. Esa identificación se hará en la morgue judicial, no en este momento", continuó.

Primera declaración

Los familiares del joven artesano no habían realizado declaraciones durante el día de hoy pero sí aclararon que iban a esperar a las pericias y que no habían convocado a ninguna marcha mediante las redes sociales.

"En relación al cuerpo encontrado en el día de ayer en la comunidad Pu lof Cushamen, la familia quiere destacar que el hallazgo se produjo en un zona del río que ya había sido rastrillada en 3 oportunidades. Hasta que no se realicen las pericias pertinentes no es posible establecer la identidad ni las causas de la muerte", escribieron en su página de Facebook.





Embed





El cuerpo, aún no identificado, fue encontrado ayer en el río Chubut. Según la Fiscalía, estaba 300 metros río arriba de la zona donde el pasado 1° de agosto se enfrentaron gendarmes y mapuches, tras una protesta en la que aseguran que estaba presente Santiago Maldonado.





Embed









Embed





(Fuente: La Nación)