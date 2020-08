Una familia pidió ayuda el Gobierno para sepultar a su hijo y recibieron un féretro de cartón

El hecho ocurrió el fin de semana pasado, cuando falleció Cristian Fabian Herrera, un joven de 21 años que vivía en La Costanera, una de las zonas más vulnerables de la provincia. La familia había pedido ayuda oficial porque no tenía los recursos para afrontar los gastos

El gobierno tucumano iniciará una investigación para determinar la responsabilidad de una empresa fúnebre que envió un féretro de cartón como parte del servicio contratado por los familiares de un joven fallecido, quienes pidieron ayuda oficial por no tener recursos para costear los gastos del sepelio.

“Estamos sorprendidos por lo ocurrido y vamos a tomar todas las medidas para determinar qué pasó con esta situación lamentable”, señaló al secretario de Gestión Administrativa, José Gandur, quien inició la investigación en representación del Ministerio de Desarrollo Social provincial, a cargo de Gabriel Yedlin.

El hecho ocurrió el fin de semana pasado, cuando falleció Cristian Fabián Herrera, un joven de 21 años que vivía en La Costanera, una de las zonas más vulnerables de la provincia, ubicada en Banda del Río Salí, en el límite este con la capital tucumana.

Los familiares, como no tenían dinero para contratar el servicio fúnebre, solicitaron ayuda al Ministerio y recibieron para el sepelio un féretro de cartón. “Al llegar al cementerio, los empleados explicaron que no se podía colocar el cajón en el nicho porque se podría desfondar al ser de cartón. Ellos se encargaron de gestionar la donación de uno de madera para sepultarlo de manera decente”, aseguró un integrante de la familia Herrera, al hacer la denuncia en medios locales.

Además, en declaraciones al diario La Gaceta, señaló: “El sábado a las 18.30 encontré a mi hermano muerto, se había quitado la vida. Los vecinos llamaron a la Policía y desde la comisaría 11 llamaron para pedir un servicio de sepelio desde Defensa Civil. Nosotros en nuestro estado no podíamos hacer nada”.

Luego, remarcó: “Él quedó en la cama hasta que llegó el sepelio el domingo a las 11 de a mañana. La gente nos hizo salir de la habitación y lo pusieron en ese cajón de cartón. Luego lo llevamos al Cementerio del Norte. Además de todo esto, a mi mamá le cobraron $1000 para trasladar el cuerpo desde la casa hasta el cementerio”.

Tras conocerse el caso, desde el Gobierno provincial ordenaron una investigación para determinar la responsabilidad de la empresa fúnebre que envió el féretro de cartón.

“El Ministerio de Desarrollo Social realiza contrataciones para brindar servicios de sepelio que se pueden solicitar a través del 103 de Defensa Civil o en la Secretaría de Atención a Familias en Riesgo Social”, explicó Gandur.

El funcionario agregó: “Cuando recibimos la documentación correspondiente, se decidió desde el Ministerio cursar una denuncia, que se realizó en la Policía y va a recaer en la Fiscalía número 1 de Delitos Complejos, para dilucidar si se incurrió en algún delito por parte de la empresa. Desde Desarrollo Social se realizan distintos tipos de servicios y en la actualidad son cinco las empresas que realizan las prestaciones en toda la provincia y se les asigna el servicio de acuerdo al lugar donde debe ser prestado”.

Por su parte, desde Defensa Civil intentaron brindar una explicación al respecto. “El cajón debe ser de madera, no sé porque no fue así, nosotros no somos el organismo contratante del servicio. Desde 2005 prestamos este servicio a través de otro ministerio”, afirmó Fernando Torres, titular del organismo en Tucumán.