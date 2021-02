Exportaciones de carne vacuna cerraron 2020 con nuevo récord

A pesar de la suba en el volumen, el valor de las exportaciones cayó 12,5% hasta los US$ 2.719,4 millones, casi US$ 390 millones menos que en 2019. La razón de la baja se debió a una reducción en los precios pagados por China, el principal comprador de carne argentina, lo que significó una merma de 23,4% anual. “La contracción del precio promedio se vio afectado por la baja del precio pagado por los compradores chinos entre finales de 2019 y comienzos de 2020. El precio promedio pasó de US$ 4.845 por tn pp en 2019 a US$ 3.713 dólares por tn pp en 2020”, explicó Ciccra.

Así, China absorbió el 75% de las exportaciones totales del país, al adquirir 462.300 tn pp (+8,3%) por US$ 1.716,4 millones (-17%). Lo siguió en importancia Chile, con 32.595 toneladas por US$ 183,5 millones; Israel, con 21.805 toneladas por US$ 189,9 millones; Alemania, con 21.805 toneladas por US$ 196,3 millones; y Estados Unidos, con 20.000 toneladas por US$ 97,8 millones.

Consumo interno de la carne vacuna

Por otro lado, Ciccra sostuvo en su informe que la faena de hacienda vacuna cayó en enero 12,4% interanual hasta poco más del millón de cabezas, mientras que el precio de la carne al consumidor subió 4,9% respecto a diciembre del año anterior. De esta manera, se sacrificaron 142.027 cabezas menos que en el mismo mes de 2020, para constituirse así en “uno de los peores eneros de los últimos 42 años” con un total de 1.002.000 de animales faenados.

Para la entidad empresaria, “el factor principal de la baja fue la caída de oferta de la hacienda terminada, afectada también por los conflictos gremiales de los transportistas. La caída de la oferta en el mercado de Liniers fue de 18,3%”.

Así, la producción de carne se retrajo 12,4% interanual hasta las 226.000 toneladas res con hueso (tn r/c/h), de las cuales 163.000 toneladas tuvieron como destino el mercado interno, un volumen 16,8% menor al recibido en enero de 2020. Esto da como resultado una nueva caída en el consumo aparente por habitante al año, el cual se retrajo 3,1% hasta los 49,2 kilogramos.

Durante el primer mes del año, el valor de la hacienda en pie continuó con su tendencia alcista y subió 3% respecto a diciembre, por lo cual este incremento “sumado al ajuste de 85% registrado en los siete meses previos, hizo que la suba del precio promedio de la hacienda en pie llegara a 90,4% desde que se levantó la ‘cuarentena’ más estricta y a 77,5% cuando se contrasta con el cierre de 2019”. El nuevo aumento en la hacienda motivó un ajuste al alza del 4,9% en el precio al consumidor en enero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).