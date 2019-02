Expertos se reúnen en Argentina porque aseguran que la tierra es plana

Ellos muestran un firme compromiso con la idea; contra toda evidencia científica, defienden su posición de modo incansable. Se trata de quienes aseguran que el planeta Tierra es plano y no redondo.









No sin cierta polémica, algunos centenares de quienes comparten esta posición se reunirán este fin de semana en la ciudad bonaerense de Colón. Para el encuentro se programó una conferencia de prensa, charlas y talleres. Las actividades se realizarán en un camping que cedió para eso la Municipalidad de la ciudad.









Y ese apoyo le costó al Municipio algunas críticas, como la de la Asociación Argentina de Astronomía, que se quejó y ratificó que sin dudas el planeta es una esfera.









Todo comenzó el último 20 de febrero, cuando en su página de Facebook la Municipalidad de Colón —en el norte de Buenos Aires— anunció que el 2 y 3 de marzo se realizará el "Primer Encuentro Nacional e Internacional de Terraplanistas" en el Lago y Complejo Polideportivo Municipal.









"El Municipio pone a disposición el espacio público para dicho evento, el cual contará con la presencia de personas de nuestro país pero también de países como Chile, España y Estados Unidos", decía el texto, que anunciaba la participación de Capitán Menganno, "superhéroe argentino de Lanús, conocido por sus campañas solidarias en beneficio del Hospital Garraham".









En un segundo párrafo de ese texto, se lee: "El terraplanismo es un movimiento a nivel mundial que considera que la Tierra es plana. Durante los dos días de realización del encuentro en nuestra ciudad, se anuncian charlas a cargo de científicos".













"Si me pregunta, lo primero que tengo para decir es que la Tierra es redonda", le dijo a Télam el director de Turismo de Colón, Mario Quagliardi.













"[Al encuentro] Nosotros no lo auspiciamos, simplemente son unos vecinos de Colón que nos pidieron el camping para hacer este encuentro y nosotros interpretamos que no teníamos que decir que no, porque ya lo hemos prestado a motociclistas, evangelistas o adventistas", agregó el funcionario.









Pero la polémica ya estaba instalada y la Asociación Argentina de Astronomía emitió un comunicado donde expresan su "su profunda preocupación" por el encuentro de terraplanistas. "La promoción, desde instituciones públicas, de actividades que pretenden reivindicar ideas claramente erróneas y descartadas hace siglos —como la planitud de la Tierra— es inaceptable", indicó la entidad.









"Más aún en el marco de desfinanciación que está sufriendo actualmente todo el aparato científico y tecnológico del país", añadieron desde la Asociación.









Quagliardi aseguró que la Municipalidad de Colón no auspicia el evento y que incluso rechazaron un pedido de los terraplanistas para que la intendencia pagara los gastos de combustible y para que declararan de "interés municipal" el encuentro.





El funcionario aseguró que la llegada de los terraplanistas ya les trajo beneficios: "La mitad de los hoteles están reservados, esto genera mucho movimiento para el turismo".













Aunque hay diferentes corrientes del movimiento, los terraplanistas sostienen que no existen pruebas que certifiquen que la Tierra es esférica y coinciden en utilizar como saludo la mano plana a la altura del pecho. El año pasado se realizó en Denver, Estados Unidos, otro "encuentro internacional".













"Consideramos muy preocupante que desde instituciones públicas o gobiernos se alienten eventos donde una de las principales hipótesis es que los resultados científicos son materia de opinión", se quejaron los astrónomos sobre la cita, que según la Municipalidad reunirá a unas 300 personas, entre ellos el escritor Pablo Ramos y Alfio Basile Junior, el hijo del exfutbolista y entrenador Alfio "Coco" Basile.

Fuente: Télam.