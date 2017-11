Estudian sectorizar cabinas para agilizar el Paso Cristo Redentor

Una de las alternativas que se evalúan para agilizar el tránsito por el corredor internacional durante el verano, y sobre todo entre el 14 y el 19, que son los días en los que el Papa estará en Chile, es sectorizar la atención en Horcones para optimizar los tiempos de espera. Para esto será crucial que los organismos nacionales destinen más personal.



La idea es usar las cabinas externas para hacer el trámite de Migraciones, que es más rápido, y emplear todas las cabinas internas, que son 9, para hacer el trámite de Aduana, que es el que demora más.



"En el interior del complejo aduanero Horcones hay 9 cabinas con tres puestos en cada una. Si en cada puesto se atiende un auto, se podrán atender 27 autos en simultáneo", expresó Néstor Majul, el coordinador argentino del corredor internacional.



"Pero para que esto se pueda concretar hay que destinar más personal. Es decir que la Dirección Nacional de Migraciones deberá tomar la decisión de asignar más empleados. Normalmente trabajan en cada turno 22 personas pero debería haber 65 para que este sistema de atención pueda funcionar", explicó el funcionario mendocino.



"En la próxima reunión de coordinación vamos a plantearlo –remarcó Majul–; por ahí la gente de Buenos Aires no entiende las complicaciones que se producen, sobre todo en temporada alta. Hace falta que al menos asignen 30 personas más. No estoy diciendo que tienen que tomar más gente, tienen que traer personal que trabaja en otros puestos fronterizos que obviamente no tienen el tráfico que tiene el Cristo Redentor, manifestó el coordinador.



"También es necesario que todos estos cambios tengan su correlato del lado chileno. Es decir también debería incrementarse la cantidad de personal chileno para que el trámite aduanero y migratorio del lado chileno también se agilice", completó.



El director de Migraciones, Alejandro Diumenjo, sostuvo que está pendiente una reunión de coordinación binacional entre las autoridades de los dos países, que se hará en Chile, el viernes 17 o el viernes 24 de noviembre, con el objetivo de detallar el operativo general entre todas las autoridades. "Tenemos propuestas e ideas que se han ido bosquejando pero aún no hay definiciones", remarcó.

"Hay una posibilidad de hacer el trámite en Uspallata, pero para eso hay que disponer de infraestructura y conectividad. También se ha hablado de la posibilidad de restringir el tránsito de carga pesada durante los días más críticos que coincidan con la visita papal, pero hasta ahora son sólo ideas", sostuvo Diumenjo.



El operativo también tiene que incluir refuerzos por parte de las autoridades viales y del sistema de salud. Ahora hay sólo una ambulancia destinada al corredor internacional, pero será necesario armar un operativo para disponer más recursos sanitarios para asistir a los viajeros en caso de necesidad.



