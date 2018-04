Estos son y así opinan los primeros 32 expositores que formarán parte del debate sobre el aborto

Las audiencias, que comenzaron esta mañana, se extenderán hasta fines de mayo, mientras que la discusión en el recinto podría llegar recién a mediados de junio.





La audiencia está dividida en dos bloques: desde las 10 y hasta las 13:30 se inició la exposición de representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y personalidades de la cultura a favor del aborto legal, mientras que de 14:30 a 18:00 será el turno de los oradores en contra. En total concurrirán unos 1.000 expositores a explicar sus argumentos.

A FAVOR

1. Luis Novaresio (abogado y periodista)

"En la Argentina se mueren muchas mujeres víctimas de abortos clandestinos. Hay discriminación entre mujeres ricas y mujeres pobres: las pobres son las que se mueren. No es cierto que la unión del óvulo y el espermatozoide da inicio a la vida, lo dicen los científicos: es un concepto impuesto por un sector que cree esto".

2. Carla Peterson (actriz)

"No estamos a favor del aborto. Estamos a favor de la despenalización del aborto. Y por eso mismo, estamos a favor de la vida. De todas las vidas: también la de aquellas mujeres que arriesgan sus cuerpos en manos de un negocio siniestro y clandestino. Les pedimos que voten el proyecto de la Campaña Nacional porque estamos convencidas de que el aborto legal -acompañado de políticas públicas de educación, prevención y contención para evitarlo- nos convertirá en una sociedad más justa, más moderna y definitivamente menos hipócrita".

3. Griselda Siciliani (actriz)

"Nunca aborté ni me encontré en situación de tener que decidir si hacerlo o no. Pero en este y todos los temas el valor supremo, para mí, son las libertades individuales".

4. Leonardo Caruana (secretario de Salud Pública de Rosario)

"El avance de la perspectiva de derechos, sacarlo del ámbito penal al campo de la salud y la discusión en la autonomía de la mujer es un avance al que por supuesto adherimos, en el marco del soporte del Estado en todos los ejes que tenemos que trabajar para hacerlo como se ha hecho en los países del primer mundo".

5. Andrés Gil Domínguez (abogado constitucionalista)

"La penalización del aborto ha fracasado. Hay 350.000 o 400.000 abortos por año y no hay ninguna sanción penal. Con lo cual, la vida no está defendida. Que las mujeres por su condición social estén sometidas donde corre peligro la vida, la salud y donde pierden la vida... Eso también es una forma de violencia de género".

6. Marta Alanis (Católicas por el Derecho a Decidir)

"Se puede ser católica y estar a favor de la despenalización del aborto. Hay una defensa de la vida; nosotras las feministas católicas, y todas, le damos un valor a la vida en gestación, no nos es indiferente, pero decimos bueno, la vida tiene también un valor gradual, por eso adherimos a la despenalización y legalización de un embarazo en un momento de temprana gestación".

7. Marcelo Alegre (jurista y especialista en ética aplicada)

"La regulación vigente, en los hechos, funcionó a lo largo del siglo XX y sigue funcionando como una restricción casi total, como si fuera una regulación de penalización total. La permisión que existe hoy para abortar nunca fue implementada, y es por eso que hay una enorme contenciosidad en todo el país".

9. Sandra Vázquez (ginecóloga, directora de la Fundación para la Salud Adolescente)

"Llevo más de tres décadas en el sistema de salud pública y viendo la felicidad de una mujer cuando desea ser madre y la infelicidad y la desazón cuando no lo desea, o cuando está en una condición que no puede llevar adelante. Mi posición tiene que ver con el respeto a las decisiones de todo el mundo: de aquella mujer que en condiciones malísimas decide tener diez hijos y de la que decide no hacerlo".

10. Martín Böhmer (abogado, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia)

"Que esté penalizado genera un estigma sobre la práctica médica que empaña las posibilidades de que se hagan incluso las excepciones a la ley. Pero además las mujeres y niñas también quedan embarazadas por iniciación precoz, porque no fueron formadas para prevenir un embarazo o porque no tienen poder para negociar relaciones seguras. Dentro del matrimonio, incluso, es donde un gran porcentaje recurre al aborto".

12. Martha Rosenberg (integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito)

"La legalización del aborto no solo es un problema de democracia, sino de salud pública y económico: la legalización del aborto va a hacer caer el negocio multimillonario que son los abortos privados y el de los laboratorios farmacéuticos. Hay países católicos que tienen la legalización del aborto hace 50 años porque son democráticos. Legalizar es parte de la garantía al derecho de salud".

13. Gastón Chillier (director ejecutivo del CELS)

"Junto con el derecho a decidir de las mujeres y niñas hay otros derechos involucrados y que como consecuencia del aborto son vulnerados. Particularmente el derecho a la salud, ya que se mueren más de 100 mujeres por año a causa de abortos clandestinos. Lo que queda pendiente en materia de prohibir discriminaciones de derecho es aprobar una ley que le dé a las mujeres y a las niñas el derecho a decidir sobre su embarazo".

14. Mariana Romero (Coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina)

"Es ofrecerle la posibilidad a una mujer que tomó la decisión de hacerlo de forma segura. Si tengo una ley que me ampara y dice que tengo derecho porque es un riesgo para la salud, y la salud es biopsicosocial, ¿por qué pedirle a una mujer que continúe un embarazo si no lo quiere?".

15. Dora Barrancos (directora del CONICET)

"El primer derecho de las mujeres es el derecho al propio cuerpo. El acceso al aborto seguro y gratuito es una condición fundamental para la sostenibilidad del derecho al cuerpo. Incluso, aumenta la equidad entre las mujeres, porque hay una distancia tremenda entre las mujeres de clase alta y las de clases populares, porque muchas mueren".

16. Nelly Minyersky (miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito).

