Estos son los servicios que se verán afectados el jueves por el paro de Camioneros

Por la medida, serán varios los servicios que se verán afectados durante todo el día: el transporte de combustible y de mercadería para los supermercados; el traslado de caudales (por lo que estará complicado el abastecimiento de dinero en cajeros automáticos); la recolección de residuos; y el reparto de correo.





En su discurso, sin embargo, el dirigente camionero aseguró que no van a cortar rutas ni van a "hacer nada que no corresponda" y que "no tenga que ver con el derecho" a realizar un paro en reclamo por los salarios de los trabajadores.





La semana pasada, Moyano ya había advertido que barajaban convocar a un paro ante la falta de respuesta. "No vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda. Así que hagan lo que quieran. Que sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicación. Algunos idiotas útiles que se prestan para atacarnos y criticarnos permanentemente. Que traten de atacarnos con los medios de la Justicia y esos inventos para justificar las denuncias que han hecho", había indicado el miércoles durante una asamblea general que el sindicato realizó en la autopista Ezeiza-Cañuelas.





Hoy, en su anunció, aseveró: "La cámara (del sector) nos comunicó que no está en condiciones de hacerle frente al pedido. Ratificamos la medida de fuerza para el día jueves que se resolvió en la asamblea general".





(Fuente: La Nación)