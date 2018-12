Este sábado será clave para la guerra comercial de China y EE.UU.

Según confiaron testigos del encuentro, en el segundo bloque, que incluyó la discusión sobre el comercio, el mandatario chino, ante la mirada de Trump -que estuvo muy participativo-, ratificó su posición a favor del libre comercio y expresó su rechazo al modelo proteccionista.





La disputa comercial tendrá hoy un capítulo esencial con el encuentro que mantendrán por la tarde Trump y Xi, quizá la que mayor expectativa generó en esta cumbre.





El encargado de buscar sumar consensos que permitan avanzar con la aprobación de un documento final relevante, algo que por el momento aparece como una difícil tarea, fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau , quien reforzó que este tipo de organismos tienen que "generar los mecanismos" que permitan acercar posiciones sobre la controversia de fondo.





Además de las tensiones entre Estados Unidos y China también generó polémica las acciones conjuntas contra el cambio climático. En principio no habría mención al Acuerdo de París, lo que provocó hace un año que Trump se enfrente con el resto de sus pares.





Con todo en plena negociación, desde el Gobierno reconocieron que la decisión sobre el documento final se tomará "a último minuto". Macri trabajó todo el día con el objetivo de tender puentes.

En su rol de bastonero lideró los dos bloques en los que se dividió el plenario en el que participaron 38 mandatarios, primeros ministros y autoridades de organismos internacionales, entre ellos los 20 líderes que integran el club de los países más industrializados del mundo.





"Arrancó formal, pero se relajó y se movió como pez en el agua. Estaba feliz", describió uno de los funcionarios que estuvo a su lado. Tanto fue así que después de escuchar varios discursos que tuvieron como eje el comercio se dirigió al titular del organismo, el director general de la OMC, Roberto Azevedo.





"¡Todo el mundo habló de vos! A ver qué tenés para decir", le dijo Macri como presentación. El brasileño también sostuvo su postura y les reclamó mayor flexibilidad a algunos miembros para conseguir resultados.





El plenario continuará hoy con una nueva ronda de diálogo, de la que participan los mandatarios y sus asesores. En el caso de Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña ; el canciller, Jorge Faurie ; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne ; el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis , y el asesor presidencial Fulvio Pompeo.





En la inauguración de la cumbre de líderes en el predio de Costa Salguero, sede central del histórico evento, el Presidente instó a sus pares para que actúen con "el mismo sentido de urgencia" que en la cumbre que se desarrolló en 2008 en plena crisis económica y financiera. "En estos años los cambios en las circunstancias políticas sociales y económicas a nivel global y en nuestros países generaron un cuestionamiento sobre los mecanismos multilaterales contemporáneos, incluido el G-20, y surgieron versiones entre los países sobre cómo encarar individualmente los desafíos globales", describió el jefe del Estado.





Durante los ocho minutos que utilizó para presentar su mirada sobre el tema, el Presidente aseguró que "la esencia del G-20 es promover el diálogo que respete las diferencias".





Y, como un agradecimiento al respaldo internacional que tuvo el Gobierno para atravesar la crisis económica, agregó: "Quiero decirles que esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país, nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y en poco tiempo. Lo tomamos como un apoyo y reconocimiento al desempeño de la Argentina en el escenario global". Como si fuera una arenga, Macri los instó a "que en este día y medio de trabajo logremos crear las bases para los consensos de los próximos diez años".





Antes del plenario se llevó a cabo el retiro, donde los mandatarios, primeros ministros dialogan a solas, sin ningún asesor, a agenda abierta por una hora y media.





Lo que ocurrió adentro nadie lo pudo reconstruir. Sí se supo que hubo dos ausentes: la canciller alemana, Angela Merkel , que por problemas con el avión llegó ayer por la tarde y fue directamente a la gala en el Teatro Colón, y Donald Trump.





Fuentes del Gobierno buscaron desdramatizar la ausencia del presidente norteamericano y dijeron que no los sorprendió porque no suele ir a esos encuentros. No está muy dispuesto a enfrentar un coro de voces adversas.





Después de esa cumbre hubo tiempo para otros encuentros de alto nivel. Por ejemplo, la reina Máxima de Holanda conversó durante 30 minutos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde , y el presidente de Rusia, Vladimir Putin , tuvo varios mano a mano.





"El consenso no es algo que se construye de la noche a la mañana. Tiene avances y retrocesos que continúan después del G-20. Es mejor cuando se plasma en acciones concretas", remató Macri.





"Todo funcionó muy bien, pero todavía falta. Pasaron dos días muy buenos desde la perspectiva del Gobierno", describió Hernán Lombardi, director de Medios y coordinador de la Unidad Técnica G-20.

