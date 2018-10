Este martes llegó la primera cuota del FMI, por 5.631 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional envió US$ 5.631 millones al Banco Central, en lo que constituye el primer desembolso del acuerdo Stand By aprobado el último viernes por su directorio ejecutivo en Washington.Se trata del segundo desembolso de parte del organismo a la Argentina este año. Y, así, las reservas internacionales del Banco Central subieron este martes hasta US$ 54.042 millones."Se registró un ingreso correspondiente al acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente a US$ 5.631 millones", señala el resumen de variables financieras que emite diariamente el BCRA.Según el flamante acuerdo, en total, la Argentina recibirá US$ 24.400 millones hasta marzo en tres cuotas. Después de este primer desembolso registrado hoy, se recibirán otros US$ 7.700 millones en diciembre y US$ 11.000 millones adicionales en marzo de 2019.El informe del BCRA agrega que las reservas se incrementaron en US$ 6.175 millones respecto del lunes.Precisó la entidad que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 47 millones.En el mercado de cambios, el BCRA consignó que no tuvo participación.Por último, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.Hasta este segundo desembolso del FMI en 2018, los ingresos de divisas en este año fueron de US$ 9.000 millones, por la colocación de bonos en los mercados internacionales a comienzos de enero, más US$ 15.000 millones aportados por el Fondo Monetario el 22 de junio último.