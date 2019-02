Este jueves habrá sentencia para Carlos Menem por el presunto encubrimiento del caso AMIA

La causa llega tras casi cuatro años de juicio en el que una docena de acusados debieron fueron indagados por su responsabilidad en el desvío de la investigación judicial que debió esclarecer el atentado a la sede central de la mutual judía, el 18 de julio de 1994.













El debate revisó dos hechos sustanciales: el abandono de la llamada "pista siria", que involucraba en el atentado a ciudadanos de origen sirio vinculados a la familia Menem y el pago a Carlos Telleldín de 400 mil dólares provenientes del espionaje gubernamental para que plantara la pista falsa de los policías bonaerenses, hipótesis que llegó a juicio oral como la "conexión local" del ataque terrorista y que, tras un largo debate, fue declarada nula.









Por sus diferentes participaciones en ese nudo están siendo juzgados Menem y Anzorreguy, pero también el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja; varios agentes de inteligencia, el reducidor de autos Carlos Telleldín, su ex esposa y su ex abogado, entre otros. Todos aguardan la resolución de los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.





Fuente: Vía País.