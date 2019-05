Este es el relato de los hechos que terminó con 4 jóvenes muertos en San Miguel del Monte

Quiénes eran los cuatro jóvenes que murieron en San Miguel del Monte





Tres eran menores y uno tenía 22 años. Los vecinos y familiares de las víctimas apuntaron contra la policía: creen que el choque se produjo porque les dispararon. Tres efectivos fueron desafectados





Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), todos oriundos de San Miguel del Monte, viajaban en el Fiat 147 blanco que manejaba Aníbal Suárez (22), nacido en Misiones. Los cuatro murieron en el accidente. Rocío Guagliarello (13), que también estaba en el vehículo, sobrevivió pero está internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, a donde fue derivada para ser operada.





Se confirmó que el auto en el que viajaban los cinco jóvenes, era perseguido y tiroteado por dos móviles de la Policía Bonaerense cuando impactó contra un camión detenido en el kilómetro 111 de la colectora 9 de Julio, que desemboca en la Ruta 3. Por el impacto el auto quedó dividido en dos partes, que quedaron separadas a 50 metros una de la otra.





Los cuatro menores eran amigos, se conocían porque compartían clases en la Escuela Media de San Miguel del Monte y, de acuerdo con lo que contaron sus familiares, solían juntarse en la zona de la costanera en su tiempo libre para rapear y andar en skate.





Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue judicial de Lomas de Zamora y en el transcurso del día podrían conocerse los resultados preliminares.









"El médico me trató de mala madre y me dijo que los perseguían porque habían estado robando", dijo entre lágrimas a las cámaras de televisión sobre el momento en que llegó al hospital a reconocer el cuerpo Yanina Zarzoso, la mamá de Camila.





"Se sacaban buenas notas, eran buenos pibes, les gustaba estar juntos", contó una docente de la escuela, que el lunes permaneció cerrada por el luto.





Aníbal Suárez, que era al menos seis años más grande que los otros chicos, tenía el auto -que era de uno de sus tíos- hacía solo unos meses en su poder. Su madre vive en Misiones y él vivía con otro de sus tíos en Monte. Estaba trabajando en esa localidad para juntar dinero para poder hacer la transferencia del valor del auto a su familiar.





Según relató Hugo, el tío que se lo cedió, en diálogo con el canal Crónica, Aníbal le tenía miedo a la policía porque en otra oportunidad lo habían parado, le habían pedido una coima y le habían sacado 4.000 pesos que había juntado para ese fin. Su familia está pidiendo a través de redes sociales ayuda económica para poder trasladar el cuerpo a Misiones.





Según lo que contó una vecina de la zona, una mujer había visto al auto en el barrio Montemar, cerca de la laguna, y como le pareció sospechoso, llamó a su marido que se encontraba trabajando en una remisería, para avisarle. El hombre habría hecho un llamado al 911 que hizo que un móvil se acercara a la zona a monitorear.





Sin embargo, hay quienes creen que ese llamado nunca existió. Más allá de la existencia o no del aviso, siempre de acuerdo con el relato de los vecinos, un patrullero habría comenzado a seguirlos a baja velocidad hasta que un segundo móvil los encerró para que se detuvieran.





Allí un policía habría dado la voz de alto con el arma desenfundada, pero el auto, en lugar de detenerse, escapó a toda velocidad hasta impactar fatalmente con el camión.





Tiempo después apareció la captura de una cámara de seguridad, donde se aprecia al 147 siendo perseguido por una camioneta de la policía con la silueta de un cuerpo que se asoma por la ventanilla. Los familiares afirman que desde ahí, el efectivo disparó. 500 metros más adelante, los jóvenes perdieron el control del auto y ocurrió el fatal choque.





La policía de la provincia de Buenos Aires sostuvo en cambio que los efectivos iban en realidad alumbrando con una linterna la patente para poder identificarla y brindar esa información a otros móviles. También informaron que tras el accidente se encontraron envases de cerveza dentro del auto y que por pedido del fiscal Lisandro Damonte, de la Fiscalía N°1 de Cañuelas, que está a cargo de la causa, se entregaron las armas de los efectivos para ser peritadas.





"La policía tergiversa los hechos, habla de un seguimiento a un vehículo sin tiros cuando fue una persecución feroz", afirmó Dora Bernárdez, la abogada que asesora por el momento a las familias de Camila y Gonzalo. "Se secuestraron cuatro casquillos de armas 9 milímetros, seis armas de los policías que supuestamente intervinieron y una escopeta. Están ordenadas las pericias para saber si las balas salieron de ahí".





Fuentes cercanas a la Policía Bonaerense, sin embargo, aseguran que los policías involucrados entregaron las armas "con los cargadores completos". Más allá de esto, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, desafectó a tres de los policías involucrados.





"Si el accionar policial no fue el que corresponde queremos que a los efectivos les caiga todo el peso de la ley. No habrá protección de la Provincia si un policía no hizo lo que tenía que hacer", afirmó Ritondo.





Embed





Los vecinos y los familiares, mientras tanto, desconfían de todo y de todos. Muchos refieren haber escuchado disparos y no creen en las primeras versiones policiales.





Sandra Mayol, la intendenta de San Miguel del Monte, que es por estas horas fuertemente criticada por los allegados de las víctimas, decretó tres días de duelo e informó que había entregado las imágenes de las cámaras de monitoreo a la fiscalía.





"El auto fue derivado a un depósito judicial, se hizo una pericia fotográfica donde en principio no hay impactos de bala pero vamos a pedir una ampliación porque el auto quedó despedazado y las balas también pueden haber impactado en las gomas o vidrios que estallaron", agregó Bernárdez.





En la tarde del martes los vecinos se movilizaron a la comisaría para reclamar justicia y lanzaron piedras contra el edificio. Una policía resultó herida con un traumatismo severo de cráneo y se encuentra internada en observación. Fuentes policiales descartaron que esté intervenida la comisaría de Monte o que su cúpula haya sido removida.





El fiscal Damonte aseguró que en la "etapa investigativa" de la causa no se brindarán detalles a los medios. La calificación del expediente hasta el momento es de "homicidio culposo múltiple" y está a cargo del Juzgado de Garantías N°2 de La Plata.





Fuente: Infobae