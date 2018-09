Estas son las claves para atravesar las crisis económicas

"El error más grande es la falta de ahorro en las personas y las familias. El ahorro es lo que posibilita la seguridad y comodidad económica. Bien gestionado, es la semilla de la generación de riqueza a través de los negocios, de las empresas y de las inversiones. Es la base de la economía", asegura la coach española en Neuro Finanzas e Inteligencia Inversora, Rosa Estañ Homs.





A modo de ejemplo, a través de una metáfora, la especialista en finanzas explicó que "con un saquito de semillas se puede sembrar un terreno, que, a su vez, cuando las plantas crezcan, producirán abundantes semillas para sembrar en zonas de terreno más amplias. Es el secreto del interés compuesto aplicado a las inversiones al ahorro".





Pero Homs contó que ante una crisis económica "las personas dicen que con menores ingresos no pueden ahorrar", sin embargo, asegura que se debe a que "nos hemos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades con un consumo muy alto, sea con dinero propio o con préstamos bancarios".









Y es por eso que consideró que "la clave está en la educación temprana. Es urgente que se extienda el desarrollo de la competencia emprendedora y económica en las escuelas, para que nuestros hijos estén mejor preparados, tengan conocimientos prácticos de como es el talento aplicado y la actitud lo que impulsa el crecimiento".





En esa misma línea, la directora del Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC), Mónica Erpen, sostuvo que como en cualquier otra cuestión de la vida, la educación amplía las posibilidades. Permite estar mejor preparado para identificar oportunidades y riesgos. El conocimiento permite elegir mejor. Y en economía, es importante conocer las alternativas para proteger los ahorros y hacerlos crecer".





"Existen excelentes ámbitos de educación financiera en el país. El público que se interesa tiene buenas alternativas en entidades de prestigio que ofrecen múltiples posibilidades", contó Erpen.





Para la directora del IAMC, "el desafío, tal vez, es lograr que sean muchos más los que se interesen. Y eso no depende sólo de la oferta educativa sino del entorno".





"Educarse y conocer mejor el funcionamiento del menú completo de activos financieros permite entender las relaciones de riesgo-rentabilidad, las posibilidades de diversificación y cobertura. En síntesis, ampliar la caja de herramientas para proteger los ahorros y hacerlos crecer", agregó.





"Para los inversores menos experimentados puede ser difícil manejar el timing. Los momentos de euforia o depresión a veces se magnifican y pueden tomarse decisiones apresuradas, incorrectas", sostuvo Mónica Erpen.





Por lo que insistió que "es clave educarse y conocer cuál es el perfil de riesgo que uno tiene como inversor, cuál es su horizonte de inversión, hasta dónde está dispuesto a arriesgar su dinero para obtener una promesa de rentabilidad mayor, son cuestiones que hay que considerar y deben ser muy bien abordadas".





"Las preferencias de los argentinos son bien conocidas: plazos fijos, dólares, inmuebles. El IAMC es parte de BYMA y de una estrategia que pone a la educación financiera como pilar del desarrollo de un Mercado de Capitales sostenible, por lo que se especializa en mostrar alternativas diferentes: acciones, bonos públicos y corporativos, fideicomisos financieros, opciones, futuros. Cada uno con sus características particulares y grados de sofisticación diferentes. Por eso mismo es muy importante entender de qué se trata cada uno; si es o no un instrumento a la medida de las necesidades de cada inversor; evaluar las mejores estrategias y la diversificación de los riesgos", explicó Erpen.

Superar los miedos y las creencias limitadoras



"Las creencias limitadoras solo se superan con conciencia, dándose cuenta que son nuestros pensamientos los que están detrás de nuestras acciones. Por eso es importante la educación financiera, y ese nuevo enfoque del dinero y las finanzas que esté orientado a la mejora de la economía personal y familiar", advirtió la Coach española, Rosa Estañ Homs.







"Si en la familia, desde pequeños, los padres inculcan creencias limitadoras a sus hijos, respecto al emprendimiento, la gestión del dinero y las inversiones, de mayores actuarán en consecuencia", aseguró.





"Quizá la creencia más nociva que se ha inculcado a la sociedad es: 'Estudia, haz una carrera, logra un empleo' y ya no tendrás que preocuparte durante toda tu vida. En una época de globalización, nuevas tecnologías, inteligencia artificial en robotización de sistemas y procesos etc. se están destruyendo miles de puestos de trabajo en todo el mundo. Hoy día se estudian en las escuelas y universidades materias que no van a ser útiles en un futuro inmediato. Es urgente una reforma del sistema educativo para que las escuelas, las universidades y los centros de formación tengan en cuenta las tendencias y necesidades de esta sociedad", consideró Homs.

Desarrollar la riqueza mental y financiera



"La clave del éxito está en la educación temprana, en poder contar con conocimientos experiencias y competencias personales orientadas hacia la creatividad, innovación, cooperación y adaptación a los cambios", aseguró la licenciada española Rosa Estañ Homs.

"Estamos en una sociedad del conocimiento compartido. Hay que estar "despiertos" y dispuestos a sumar, desde el ámbito personal y familiar hasta el más alto nivel, para contribuir entre todos a un mundo más justo, más rico y más próspero. Los expertos en finanzas, con enfoque coaching, podemos ayudar mucho esta transformación, desde la persona", indicó la Coach española en Neuro Finanzas e Inteligencia Inversora.



Objetivos del Coaching Financiero a nivel personal y familiar



* Impulsar tus talentos y competencias personales y profesionales, que les lleven a obtener mejores ingresos con su profesión o sus negocios.



* Cooperar a que conozcan las leyes del dinero: como se crea el dinero, como se conserva, como se incrementa a través de las inversiones.



* Transformar las creencias limitadoras que nacen de la educación y de un ambiente familiar y social, para reforzar el espíritu de aprendizaje y mejora continua, favorecedor de la generación de riqueza.



* Optimizar los recursos económicos de las personas, para que obtengan la mejor rentabilidad y el incremento de su patrimonio.



* Cooperar a que las personas tengan muy claro las diferencias entre "nivel de vida" y "calidad de vida".



* Ayudar a las personas a pensar también de forma global, para crear riqueza en sus familias y ambientes más cercanos, de forma ética y consciente hacia un mundo mejor.



Hay varios niveles en esta actividad del Coaching Financiero, según el nivel de conciencia de las personas, su punto de partida y su proceso de crecimiento personal y profesional, también en el área económica.

Fuente: El Cronista