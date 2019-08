Estas fueron las palabras de Amado Boudou antes del veredicto

El exvicepresidente Amado Boudou escuchará hoy el veredicto de la Justicia por dos causas, una por la supuesta utilización de documentos truchos para la trasferencia de un auto y la otra por presuntas irregularidades en la compra de vehículos del Ministerio de Economía cuando el exfuncionario encabezó esa cartera.

En lo que se conoce como "últimas palabras", Boudou habló de persecución y dijo: "Cuando las arbitrariedades se concentran en un grupo de personas dejan de ser arbitrariedades y se convierten en una persecución".

Además, criticó al Gobierno y afirmó: "Nos pusieron en el banquillo de los acusados para saquear a la Argentina y al pueblo. Gracias a Dios, eso se está terminando". Según declaró, su juicio le sirvió al gobierno oficialista para "entretener con pan y circo, mientras saqueaban al pueblo".

Por la supuesta utilización de documentos truchos de un vehículo Honda en 1992, Boudou ya fue juzgado en 2017 y absuelto por prescripción, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo y dispuso realizar un nuevo juicio. Sobre esa causa hoy dijo que es una cuestión de doble juzgamiento.

A las 15:30, el Tribunal Oral Federal 8 -integrado por los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez- leerá la sentencia.

"No objetamos la decisión misma de la compra de autos. Tampoco vemos sobreprecios. Lo que decimos es que no hubo subasta. Quisieron montar un andamiaje documental para que parezca que la hubo", dijo el representante del Ministerio Público en su alegato.

La defensa de Boudou pidió su absolución por los dos hechos. "No hay una sola firma de Boudou en todo el expediente", sostuvo el abogado Eduardo Durañona, defensor del exministro en el caso de los autos para Economía, y aseguró que "el fiscal cree que no hubo subasta pero no hay pruebas de eso, por lo cual se cae el relato".













Por ese hecho, también fueron acusados los exfuncionarios del ministerio de Economía Benigno Alberto Vélez y Álvaro Palencia Reffino; el ex jefe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo y los titulares de la concesionaria involucrada, Guido Guidi y Fernando Guidi.













Está detenido





Boudou se encuentra detenido en el marco de la causa Ciccone donde fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, a través de un fallo que ya fue confirmado por la Cámara Federal de Casación penal pero que la defensa del exfuncionario apeló ante la Corte Suprema de Justicia.