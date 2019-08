Estaba desaparecido, lo encontraron con la amante y ahora quieren que pague el operativo de búsqueda

La desaparición de Pablo Emili tuvo en vilo durante más de 72 horas a la provincia de Mendoza. Su mujer presentó la denuncia cuando el chofer de Uber no volvió a su casa de trabajar, pero la situación cambió cuando lo encontraron el sábado en una estación de servicio de Tunuyán, en perfecto estado de salud y en compañía de otra mujer. Ahora, el Gobierno mendocino evalúa obligarlo a pagar los costos del operativo de búsqueda.









"Es una forma de proteger las finanzas públicas pagadas por todos", aseguró a los medios el ministro de Justicia provincial, Gianni Venier. El funcionario hizo referencia así a los gastos que generó el operativo, que incluyó hasta el uso de helicópteros por un valor de más de 100 mil pesos la hora.









Venier calificó de "irresponsable" la conducta de Emili y sobre la posibilidad de querellarlo afirmó: "No se pueden usar los recursos del Estado en aquellos que se retiran sabiendo que su familia va a recurrir a la Justicia". De acuerdo a las primeras versiones, el hombre que estaba con su presunta amante tenía además 15 mil dólares que eran de su esposa, publicó el diario local Los Andes.









En medio del revuelo que causó la noticia, el propio Emili publicó su descargo en las redes sociales y negó haber escapado de su casa con otra mujer. Al mismo tiempo, atribuyó lo que ocurrió a la etapa de "mucha angustia" por la que está atravesando debido a los problemas económicos.









En ese sentido, detalló en la publicación: "Pasé una sensación de angustia y confusión, lo que hizo que tomara mi auto y saliera sin rumbo fijo. Llegué a Tunuyán y ahí permanecí, como podría haber terminado en cualquier lugar, durante tres días, un poco confundido y sin mucha noción del tiempo".





Sobre la existencia de una amante, el chofer fue rotundo: "Quisiera aclarar que no me fui con ninguna mujer, ningún hombre, ningún travesti, ninguna oveja, ni gatos, ni perros. Tampoco existió ningún dinero en el medio. Jamás quisiera lastimar a mi familia ni seres queridos, los que me conocen lo saben", escribió.





De acuerdo a la información que consta en la causa, según publicó MDzol, Emili tuvo pensamientos suicidas y buscó formas de atentar contra su vida en internet, por lo que se encuentra actualmente con asistencia psicológica y podrían trasladarlo al hospital psiquiátrico El Sauce para recibir tratamiento.





