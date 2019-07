Espert lanzó su candidatura con la música de Rocky y saludó como si fuera un boxeador

Embed Espert ingresó a Ferro con la música de Eye of Tiger y se paró como un boxeador. pic.twitter.com/NT3Q88IZtD — ElCanciller.com (@elcancillercom) 14 de julio de 2019

"No pudieron bajarnos y estamos más firmes que nunca para nuestro camino a la Casa Rosada. Este año tiene que ser el que primen con las ideas del sentido común", aseguró Espert. "En Argentina el sistema que se aplica está armado para destruir a la gente. Por eso, nosotros vinimos a dinamitar ese sistema", agregó.

Durante su exposición, el economista enumeró algunas de sus propuestas: la prohibición de las huelgas docentes, la triplicación del presupuesto para las Fuerzas Armadas, una reforma laboral integral y, fundamentalmente, la aplicación de rebajas impositivas y de gasto público.

"Lo importante es que no nos compremos el discurso de que hay que votar entre la grieta. La democracia está para votar a los mejores, no para votar el menos malo. No votemos con miedo ni con bronca", aseguró el candidato del Frente Despertar.

"Basta del curro de la Patria y el Movimiento. Primero está el individuo, por eso somos liberales ¡Viva el sentido común! ¡Viva la libertad!", cerró.

Además de Rosales, Espert estuvo acompañado por los candidatos a diputado nacional Gonzalo Mansilla, Nazareno Etchepare y Hugo Bontempo; y el candidato a gobernador bonaerense Guillermo Castello.

Ajeno a la política tradicional, la campaña de Espert esta estructurada en la difusión de ideas a través de redes sociales y medios de comunicación, además de las varias presentaciones de su libro, "La Sociedad Cómplice".

"A un mes de las PASO ya somos la gran sorpresa politica Argentina. Hoy logramos hacer una demostración cotundente de fuerza. Tanto discursiva como de convocatoria no solo en redes como hasta ahora, sino también en un acto partidario. La fortaleza está en la imagen 'antisistema' de Espert, critica del funcionamiento de una sociedad que devora a las personas", señalaron en el entorno del economista en un comunicado.

Fuente: infobae