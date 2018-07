Escándalo en un boliche bonaerense por un concurso de sexo oral a cambio de champagne

"¡Que una actriz porno te agarre no es cualquier cosa, eh!", grita el animador, mientras Touché le realiza sexo oral al primer hombre que sube al escenario de Pinar de Rocha, disco bonaerense ubicada en Ramos Mejía. El conductor de la noche -pidió que su nombre no se difundiera- ratificó la práctica que se realiza los jueves: "Se escogen diferentes hombres entre el público que estén dispuestos a subir. Durante 20 segundos Ana (Touché) les hace sexo oral. Si el pene se erecta, se llevan un champagne. Si no, se bajan y sube otro". Mirá el video:





De fondo suena Lenny Kravitz interpretando American Woman. La música es acompañada por un cambio de iluminación, en donde el escenario resulta invadido por luces coloradas. "¿Dónde está el pito duro de la noche?", grita el animador, quien estira su mano para recibir al segundo participante. Luego del grito de "pico, pico, pico, pico" comienza el conteo: otros nuevos 20 segundos para lograr que este sí sea el ganador.





"¿Anita?", pregunta el animador, buscando en ella la respuesta final. "Me puedo quedar acá", dice Touché, sonriendo, mientras abraza al hombre y le dan por ganado el champagne. "¿Alguno más se anima?", se escucha desde el escenario. Y un nuevo "concursante" va en busca de la botella.





"Es arte erótico y sólo pueden entrar mayores de 21 años. Hay otros shows más subidos de tono, con otras mujeres que también trabajan para Pinar. Antes había más continuidad en este tipo de concursos y ahora incorporamos shows con bailarinas o drag queens", sostuvo el hombre que conduce, cada noche, los eventos en el boliche bonaerense. Desde el local se comunicaron con Infobae e hicieron hincapié en la edad del público: "Sólo ingresan mayores de 21 años. Los jueves eróticos los realizamos desde hace mucho tiempo y siempre cumplimos estrictamente con esa medida".





¿Quién es Ana Touché?





Actriz porno, bailarina, deportista. Son algunas de las actividades que la mujer uruguaya de 40 años detalla en su cuenta de Twitter. Fetiche de Víctor Maytland y César Jones, reconocidos directores de cine erótico en Argentina, atendió el llamado de Infobae para confirmar lo mencionado: "Voy una vez por mes a Pinar de Rocha y hago ese tipo de shows. Es una de las tantas actividades laborales que tengo en mi vida".





sexo oral por un shanpagne (2).jpg





Si bien en redes sociales se cuestionó su accionar por hacerlo en una fiesta de egresados, Touché lo desmintió: "Las veces que voy yo no hay fiesta de egresados. Por otra parte todas las personas que concurren los jueves son mayores de edad".





En 2011, Touché apareció en todos los medios nacionales luego de que se revelara que la actriz alquilaba uno de los inmuebles del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, ubicado en Barrio Norte, para ejercer el trabajo sexual.





"No regenteo a nadie y nadie está a mi cargo. Soy una actriz muy conocida en Argentina y en el mundo. No sabía que el departamento era de Zaffaroni", dijo durante aquella época. Luego fue Ricardo Montivero, encargado de gestionar los alquileres de los departamentos propiedad del ex juez, quien reconoció su responsabilidad como administrador de los inmuebles y debió pagar una multa a la Justicia.





