Escándalo en Independiente: ya son 9 los chicos abusados

Los abogados de los cinco detenidos habían sido citados a las 8.30 en la UFI N° 4 de Avellaneda. Pero el traslado desde la Unidad Penal 40 de Lomas de Zamora se demoró hasta las 15. Media hora después, todos los asesores legales, el árbitro detenido Martín Bustos, y la fiscal vieron en directo, a través de un monitor, las dos nuevas cámaras Gesell desde una sala contigua.





A través de la psicóloga que había sido asignada -entraba y salía de donde estaba con los menores- los abogados pudieron transmitir las preguntas que querían hacerles. Los chicos declararon que también sufrieron abusos sexuales.





Las entrevistas terminaron a las 16.45. Pero, antes de salir, los abogados firmaron un escrito de confidencialidad para no revelar nada de lo que escucharon en boca de los chicos. Lo que sí trascendió es que, a diferencia de las dos cámaras Gesell anteriores, estos dos menores no mencionaron al árbitro Bustos. Sí a otros dos detenidos.





También se supo que los chicos detallaron que los contactaban por Facebook e Instagram diciéndoles que eran representantes de jugadores y que, tras invitarlos a encuentros, les ofrecían practicarles sexo oral a cambio de dinero.





"Si existe una red de trata de menores en independiente, Bustos no la integra. A él se le imputa algo gravísimo y mi defendido dice que no son hechos reales. Fue el más gil que encontraron para señalar en esta causa", dijo Julio Chavarría, abogado del árbitro. Tomó la defensa de Bustos luego de que el abogado anterior, Tomás Beldi, sea imputado y detenido por encubrimiento tras haber destruido el celular de su defendido, según la fiscal, para eliminar chats de WhatsApp y videos de los menores.





"Voy a pedirle a la fiscal que periten el celular roto que fue secuestrado. De ahí se pueden sacar chats y fotos. Mi defendido aceptó hacerlo porque no tiene que esconder nada de lo que se dice", dijo Chavarría y agregó que el viernes mismo presentó en formato PDF la historia clínica del Hospital Italiano para demostrar que Bustos "se encuentra negativizado del virus de HIV y continúa tomando la medicación", por lo que no puede contagiar y se correría ese agravante en la causa.





Al igual que los abogados del relacionista público Leonardo Cohen Arazi -detenido junto al representante de jugadores Juan Manuel Díaz Vallone, el organizador de torneos infantiles Alejandro Carlos Dal Cin, y el estudiante de 24 años Silvio Fleyta-, se queja de no haber tenido acceso a las fotocopias del expediente "para poder estudiar la causa" y de no haber sido "notificado de las dos cámaras Gesell anteriores, para haber podido estar".





Esa demora en el acceso a la causa se dio por los feriados de Semana Santa y recién este viernes la fiscalía entregó a los abogados los dos tomos fotocopiados del expediente.





Por otra parte, Antonio Solivart, el abogado del representante de jugadores Juan Manuel Díaz Vallone, dijo a Clarín que gracias al traslado logró hablar con su defendido en la fiscalía y este "no pidió presenciar las cámaras Gesell". Hacerlo o no es un derecho de los detenidos y es optativo. La fiscal pidió el traslado de todos los detenidos para evitar cualquier pedido de nulidad de esos testimonios por parte de los defensores.





Solivart fue el primero en salir de esa sala contigua y lo esperaban dos asesores. En cuanto a Juan José Ordaz, defensor del relacionista público, entró confiado. Como cuando se refirió a las dos cámaras Gésell anteriores y entonces dijo "ningún menor habló de Cohen Arazi".





Más temprano en la misma fiscalía se esperaba la declaración de Natacha Jaitt. Pero la mediática mandó a su hermano, Ulises Jaitt, en su lugar. Una vez más, así como el miércoles se fue corriendo de Tribunales cuando el fiscal Federico Delgado le preguntó por sus declaraciones en la mesa de Mirtha Legrand, Jaitt esquivó a la justicia.





Ulises Jaitt confirmó a Clarín que la fiscal Garibaldi lo "recibió de la mejor manera y entendió perfectamente que Natacha no estaba en un estado para declarar". La ex stripper envió un escrito en el que se excusa de presentarse a declarar. No trascendió cuándo será citada nuevamente.





También llegó a declarar el ex campeón del mundo Daniel Bertoni. Pero no agregó nada sobre la causa.





Con este panorama, en una fiscalía que vio crecer el escándalo de los abusos en independiente, este viernes se confirmó lo que la fiscal había dicho el miércoles en la conferencia de prensa junto al procurador bonaerense Julio Conte Grand. Que investigaban 10 nuevas probables víctimas de abuso en las inferiores de independiente. Ya son nueve.

