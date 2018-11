Escándalo e infidelidad en Chaco: la sorpresiva respuesta de las protagonistas de la fiesta sexual

Sexo, infidelidad y escándalo. A través de Twitter, Facebook y, sobre todo, WhatsApp circularon a gran velocidad mensajes, fotos y videos de un grupo de amigos de la ciudad de Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, que decidieron tomarse un descanso y organizar una fiesta sexual en Corrientes a espaldas de sus mujeres, quienes no tardaron en enterarse de esta situación y los echaron de sus casas.

Y agregó: "El video está por todos lados y se lo pasaron a Eve. A Claudio ya lo echaron. Cagamos todos". En otro de los chat, uno señala: "Ojala que no vea esos videos tu mujer porque sos buena persona. Ya me rajaron de casa amigo, por una pavada encima".

En uno de los audios que circuló se escucha a una de las enfurecidas mujeres de los chaqueños que aparece en las imágenes revelando que alguien le dijo que su marido "venía participando de este tipo de encuentros hacía rato". "Como me conocían, y sabían lo sor.... que era Claudio, quisieron abrirme los ojos y que me entere de todas las cosas que están haciendo", dijo.

Lo cierto es que la mujer que viralizó el material, no trascendió su identidad, relató que uno de los jóvenes que aparecen en los videos le rogó que no lo subiera a la web: "Lo primero que hicieron fue decirme que 'por favor no haga nada'. Que 'por favor no viralice el video' ¿Podés creer? ¿Tan soret... son?", se la escucha decir a la mujer, hirviendo de bronca.





Al parecer, fue uno de los presentes en la "fiesta" el que le envió el video a un amigo para mostrarle lo bien que la estaban pasando y éste se lo envió a la mujer de uno de ellos. "Sí, sí, eso amigo hoy no puedes confiar en nadie", se puede leer en uno de los mensajes de Whatsapp donde dos de los protagonistas conversan sobre los supuestos "traicioneros" del grupo.





Pero la historia no termina acá. Luego de que se hiciera viral que las supuestas amantes de los hombres también eran de Chaco y fueran tratadas de "roba hombres" o "zorras", en las últimas horas el portal Ya Espectáculos publicó un video dónde tres de las chicas que participaron de la fiesta les advierten a las esposas que "cuiden a sus maridos".