Escándalo en Diputados por la reforma previsional: golpes, insultos y vidrios rotos

Luego de obtener dictamen de mayoría en la reforma tributaria, ahora Cambiemos busca en una comisión conjunta de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social avanzar con la reforma previsional, que ya tiene media sanción en el Senado. Están presentes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne.





Embed Así se sesiona en Diputados con los “asesores” que metieron los troskos y el Kirchnerismo. La Argentina que no queremos más. pic.twitter.com/0L3794g52Y — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) 12 de diciembre de 2017





La sesión comenzó muy tensa por la irrupción de jubilados y sindicalistas, entre ellos Roberto Baradel y Sergio Palazzo, que con gritos e insultos hicieron que la reunión tardara en comenzar. Luego, cuando el nuevo presidente de la comisión de Previsión, Eduardo Amadeo -reemplaza a Mirta Tundis- dio inicio y le dio la palabra a Triaca, aumentaron los cánticos.





Muchos manifestantes quedaron en la puerta de ingreso pero igualmente no cesaron con los insultos y hostigaciones. Toda la exposición del ministro fue con insultos y gritos encima. Hasta hubo una interrupción de Amadeo: "Quiero decirles a los que insultan con algunas consignas que son de lo peor de la historia de la violencia, que no van a lograr su objetivo. Si lo que quieren hacer es impedir que hablemos, no dejar que funcionemos, no lo van a lograr. Pueden gritar todo lo que quieran, nosotros seguiremos por el camino de la democracia".





Embed Incidentes en Diputados: insultos y empujones durante el análisis de la Reforma Jubilatoria. pic.twitter.com/jT0G7R9HYK — A24 (@A24COM) 12 de diciembre de 2017





Luego de que siguiera hablando un rato más Triaca, la situación se desmadró totalmente. Hubo piñas, empujones y hasta vidrios rotos. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, saltó de su silla para interceder y separar el conflicto.





Ante esto, Amadeo llamó suspendió la sesión y llamó a un cuarto intermedio: "Señores diputados, invitó a un cuarto intermedio y pido por favor a las autoridades de los bloques que están presentes, Rossi, Massot, que se acerquen a esta mesa. Con ese nivel de violencia es imposible funcionar".





Después de unos minutos, Amadeo retomó la sesión: "Vamos a continuar de la siguiente manera. Los señores legisladores nos han garantizado que vamos a poder seguir trabajando respetando la palabra de los oradores terminada la exposición del ministro Triaca. Escucharemos las preguntas de los legisladores, luego daremos lugar a la voz de los representantes de algunas organizaciones, pero el acuerdo es que vamos a poder trabajar respetando a las personas que están hablando".





A pesar del pedido, continuar algunos silbidos y abucheos.





(Fuente: Infobae)