Escándalo de corrupción en el INCAA: suspendieron por 30 días al gerente

Según la Resolución 2018-847, el presidente del INCAA, Ralph Douglas Haiek, dispuso "dejar sin efecto el cargo de Gerente de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales al agente Bernardo Ernesto Bergeret" y ordenó "dejar sin efecto la asignación del suplemento por Función Ejecutiva I", así como "todo otro adicional que estuviese percibiendo" por un plazo de 30 días.





"Yo quiero frente a esto, por eso estoy acá poniendo la cara", manifestó Bergeret este lunes por la tarde, desde la puerta del INCAA y luego de ser notificado de su apartamiento.





"Tengo nietos grandes, que están sufriendo y me preguntan, yo no me quiero comer este garrón. Llevo 50 años en la industria del entretenimiento, a mí me conocen todos", expresó en diálogo con el canal de noticias TN, antes de agregar: "me siento muy mal, estoy desgastado".





La resolución, con fecha de este lunes, refiere que tal y como había trascendido en un comunicado reciente, el 11 de mayo pasado se recibió denuncia anónima que manifestaba que entre enero y abril del año en curso se habrían malversado fondos del INCAA por $6.487.600 en gastos de imprenta originados en requerimientos de la Gerencia de Relaciones Internacionales a cargo de Bergeret.





En el correo se adjuntaban quince expedientes con las facturas y un listado de funcionarios y proveedores involucrados. El dato dio origen a la intervención de la Unidad de Transparencia Institucional, que tras una investigación destacó en un informe preliminar: "La gravedad de los hechos denunciados, así como la verosimilitud de algunos de los dichos vertidos por el denunciante, en cuanto a la comisión de irregularidades en la gestión de esas adquisiciones".





Como resultado existió un comunicado que informaba que el gerente de Asuntos Internacionales había renunciado, pero Bergeret salió a desmentir esa información, así como otras versiones que rondaban en torno a su salida del Instituto. "Nunca estuve atrincherado en el INCAA, nunca renuncié ni me pidieron la renuncia. Esto es una trituración mediática", aseguró. Finalmente, este lunes su apartamiento quedó confirmado, aunque en primera instancia solo por 30 días.





Esta misma mañana el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, se había referido en declaraciones radiales al caso y confirmado el desplazamiento del gerente "porque aparece como responsable al haber aprobado las compras", apenas unas horas antes de que se diera a conocer el documento.





