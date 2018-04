Es oficial: los diputados no podrán canjear más los pasajes por efectivo

Los diputados podrán optar por recibir ese monto mensual, o 12 tramos de pasajes aéreos innominados y 10 mil pesos o 10 tramos de pasajes terrestres innominados y 20 mil pesos. O, finalmente, 12 pasajes aéreos y 20 terrestres y nada de efectivo.





Es decir, para resolver la movilidad de su equipo de colaboradores, o la suya propia en auto, tiene cuatro posibilidades para elegir. Aparte, cada vez que el diputado necesite viajar en avión o micro podrá hacerlo, ya que sus pasajes están garantizados.





El canje de pasajes por efectivo generó en los últimos meses un intenso debate. Es una práctica que se presta a la polémica y que varios bloques querían modificar, pero no existía el consenso suficiente. "No hay mal que por bien no venga", dijo Monzó en un diálogo que mantuvo esta tarde con periodistas.





El ahorro vendrá de una reducción de la cantidad de pasajes innominados, de la eliminación de un sistema de ida y vuelta (sin fecha de regreso) en pasajes aéreos que encarecía los tramos y del total de efectivo, que era de 40 mil pesos y ahora será 30 mil, pero sin canje. "No solo será más transparente, sino que con un costo mucho más bajo", aseguró. Por otro lado, cada viaje quedará registrado en la web.





Monzó dijo que con la eliminación de los vouchers que se entregaban por cada tramo de pasaje (que tenían sello de agua) y la digitalización del sistema de reservas, dos medidas que tomó en el 2017, la Cámara de Diputados ahorró 20 millones de pesos, aproximadamente.





El titular de la Cámara baja también dijo que los diputados tendrán que optar por la modalidad que decidan una vez al año, en este caso la semana próxima, cuando entre en vigencia el nuevo sistema.





Los diputados cobran 120 mil pesos sin descuentos, ahora tendrán 30 mil pesos para gastos de movilidad. En la rueda de prensa, Monzó recordó que por la ley 22.994, dictada el 1º de diciembre de 1983 por el presidente de facto Reynaldo Bignone, los legisladores nacionales deben ganar la suma equivalente a un juez de la Corte Suprema de la Nación (280 mil pesos, actualmente). En democracia, esa ley se incumplió y son los propios legisladores los que fijan su dieta, tanto en Senado como en Diputados.





Todavía el Senado no se pronunció en torno al espinoso tema del canje de pasajes.





(Fuente: Infobae)