Una enfermera del Notti dijo que "no dan más" y pidió ayuda a la gente

La pandemia de coronavirus tiene en jaque a la provincia de Mendoza y al mundo. El Gobierno de la vecina provincia reconoció semanas atrás que la situación del sistema sanitario está al límite debido al altísimo porcentaje de positividad que tiene Mendoza.

En esa línea, los profesionales de la Salud de los hospitales mendocinos han dado sus testimonios sobre la situación desbordante que están viviendo. Una enfermera que trabaja en el Hospital Notti, decidió contar a través de las redes sociales la situación que vive día a día. Pero además, la trabajadora sanitaria expuso el dolor que sienten los médicos y enfermeros a ver el esfuerzo que hacen dentro de los centros asistenciales y el desprecio que ven en la calle, por parte de aquellos ciudadanos que no usan tapabocas, no respetan la distancia social ni ningún tipo de medida sanitaria.

"Veo docenas de niños jugando en la calle sin barbijo, sin control de sus padres, grupos jugando a la pelota, los pibes en la esquina charlando sin barbijo y me duele. No es un reproche, ni tampoco considero que sea quien debe hacerlo, pero de verdad les pido que tomen conciencia, los hospitales están colapsados", escribió la enfermera en su cuenta de Facebook.

La carta completa

La mayoría ya lo saben, soy enfermera en el Hospital Notti, es de público conocimiento que ésta situación ya es insostenible. La cantidad de casos positivos va en ascenso y no hay medida que el Gobierno vaya a tomar para frenar esto. Simplemente xq ellos no son los que están en primera línea.

Decidí escribir éste mensaje xq además de enfermera tengo un rol mucho más importante y es el de ser mamá. Y desde ese lugar les quiero hablar a todas las madres: Amo mi profesión y siempre va a ser así, pero vivo el día a día con miedo de contagiarme y contagiar a mi familia. Me encuentro trabajando en el sector donde realizamos los hisopados para detección de coronavirus y veo todos los días cómo las madres lloran a la par de sus hijos cuando son hisopados xq ven el dolor q les causa.

Veo madres que realmente les duele exponer a sus hijos así. Pero también veo docenas de niños jugando en la calle sin barbijo, sin control de sus padres, grupos jugando a la pelota, los pibes en la esquina charlando sin barbijo y me duele.

No es un reproche, ni tampoco considero que sea quien debe hacerlo, pero de verdad les pido que tomen consciencia, los hospitales están colapsados, la mayoría de los profesionales contagiados y los pocos que quedamos vamos con mucho miedo y no de contagiarnos, sino de contagiar a nuestros seres queridos. No damos más! Y estamos poniendo lo mejor de nosotros pero es cierto cuando decimos que NECESITAMOS QUE NOS AYUDEN! SEAMOS SOLIDARIOS X FAVOR!!!