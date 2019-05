En un clima de nerviosismo por guerra comercial, el dólar a $ 46,64

En línea con los mercados emergentes por el recrudecimiento de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, el dólar se dispara este lunes un 1,2% o 59 centavos a $ 46,64 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa salta un 1,8% u 80 centavos a $ 45,60, en una rueda en la que el índice MSCI de monedas de mercados emergentes borró todas sus ganancias del 2019, ante una escalada de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín que está golpeando a los mercados del mundo.

En el mercado informal, el blue opera sin cambios a $ 46, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió el viernes 17 centavos a $ 45,07.

Hoy la compañía MSCI Inc. –informará a las 19 la nueva composición de sus índices, tras la revisión semianual que incluye el regreso de la Argentina a la categoría de Mercados Emergentes. El cambio a Mercados Emergentes es percibido como una oportunidad para las acciones que resulten favorecidas, ya que el paso habilita a fondos de inversión a disponer una nueva parte de capital a los ADR argentinos.

Cabe recordar que el viernes, con volumen récord en lo que va del año por un mayor ingreso de divisas, el billete verde bajó 45 centavos y se acercó a los $ 46.

En el segmento mayorista, en tanto, la moneda descendió también 45 centavos y perforó los $ 45, al cerrar en $ 44,80.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 1.013 millones, el mayor en lo que va del año, y no se registraron operaciones en el mercado de futuros, dijeron operadores.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que "con un recorrido sinuoso y con renovada presencia oficial en el mercado de futuros Rofex, la divisa norteamericana recortó posiciones pero sin poder bajar del cierre del viernes de la semana pasada".

Contexto internacional

El giro en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China seguirá siendo un foco de atención para los mercados de monedas de la región, que seguirán moviéndose al ritmo del apetito por el riesgo que tengan los inversores.

Los mercados financieros globales creían que la semana pasada se gestaría la última ronda de conversaciones entre las dos mayores economías del mundo para terminar con una amarga guerra comercial, que se acerca al año de duración.

Sin embargo, los inversores fueron golpeados después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó de las amenazas a la acción y elevó los aranceles de un 10% a un 25% a bienes importados chinos por valor de 200.000 millones de dólares, justo en medio de la ronda de reuniones en Washington.

Quinta baja consecutiva de la tasa de referencia

El Banco Central convalidó el viernes una baja de tasas de las Leliq de 43 puntos básicos - la quinta en forma consecutiva - al finalizar a 72,053% en promedio, la más baja desde el 26 de abril pasado.

El total adjudicado fue de $ 217.069 millones, en tanto que en el balance semanal la tasa promedio retrocedió 171 puntos básicos. A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 26.053 millones.

Fuente: ámbito