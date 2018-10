En siete días podrían bloquear más de 17 millones de líneas de celulares no registradas

Por una resolución del Gobierno, a mediados de mes podrían ser bloqueadas 17.371.344 de líneas celulares prepagas. Es debido a que aún no fueron anotadas en el "Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles". El Ejecutivo busca eliminar el mercado negro de dispositivos para reducir los delitos vinculados. Hasta el 18 de este mes hay tiempo para registrarse.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, junto con el jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, y la presidenta del ENACOM, Silvina Giudici, encabezaron la presentación de la campaña en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones. Allí también estuvieron presentes también el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Martín Ocampo, y el jefe de la Unidad de Coordinación General de este Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman.

"Necesitamos nominativizar los celulares para evitar que los que son robados entren en el circuito de la ilegalidad. Junto con la Ciudad de Buenos Aires hemos coordinado operativos específicos para sacar estos móviles robados del circuito", expresó la ministra Bullrich.

Asimismo, agregó que es una medida "importante, ya que cada vez que desbaratamos una banda narco, encontramos entre 20 y 30 teléfonos celulares".

La campaña viene de la mano con la resolución Conjunta 6 - E/2016 promovida en noviembre de 2016 del Ministerio de Comunicación y del Ministerio de Seguridad que instruyó al ENACOM a la creación del "Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles". Además, ordenó a las operadoras a componer un procedimiento de confirmación de identidad de los nuevos chips prepagos que se activen.

"Esta Campaña de Nominatividad ayuda a que a la gente no le roben el celular, que hoy en día es el elemento más robado en la Argentina. Trabajamos para bajar esa estadística", aseguró Bullrich.

• Hasta cuándo hay tiempo para registrarse

La medida prevé como fecha límite de registración el 18 de octubre. En caso de no hacerlo, la línea no nominada no podrá ser utilizada hasta que se complete dicho registro. Actualmente, en el país hay 17.371.344 líneas prepagas sin nominar, lo cual representa el 50% de la totalidad.

El objetivo de la campaña es enfrentar el mercado negro de celulares para romper con el circuito de líneas no registradas que son usadas para cometer delitos.