En medio de la ola de denuncias de abuso sexual lanzan un plan sobre igualdad de género

Mauricio Macri lanzará este viernes el "Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020" con el que buscará impulsar políticas públicas por la igualdad de género.





El Presidente realizará el anuncio a las 11 de la mañana en la Quinta de Olivos, en medio de la ola de denuncias de abuso, que sonaron con fuerza tras la acusación de la actriz Thelma Fardin contra su excompañero Juan Darthés en Nicaragua hasta la de una empleada administrativa del Congreso contra el senador Juan Carlos Marino.





En el caso de "Patito Feo", Thelma, acompañada por la agrupación Actrices Argentinas, aseguró que una noche, durante una gira de la novela en 2009, Darthés la violó: "Empezó a besarme el cuello, pero yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciéndole que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciéndole que no. Le dije: 'Tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación".





Tras la denuncia, Darthés dio su versión en América: "Thelma golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar una tarjeta. Yo la saqué de la pieza. Le dije: 'Qué te pasa, vos tenés novio'. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían su edad. Ella se me insinuó".





En el caso del Congreso, la denunciante contó: "Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café. Me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos". El fiscal federal Federico Delgado impulsará el expediente.





Luego, a las 15, Macri llevará adelante una reunión de seguimiento con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la lucha contra el narcotráfico en la Argentina.





Finalmente, a las 16.30, el Presidente participará de una reunión de "Potrero Digital", la primera escuela abierta y gratuita de animación, videojuegos, community management, aplicaciones y marketing digital, que tiene como objetivo que jóvenes en situación de vulnerabilidad adquieran esas herramientas de la mano de especialistas.