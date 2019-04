En los últimos sondeos, Alternativa Federal comienza a tomar vuelo

En una recorrida de encuestas de marzo se advierte una fuerte caída en la imagen de la gestión e intención de voto de Mauricio Macri, un repunte de Cristina Kirchner y la novedad de que Roberto Lavagna comienza a surgir como tercer candidato. Sin embargo, todavía está lejos de definirse la disputa en Alternativa Federal, donde existe paridad con Sergio Massa y está más alejado Juan Manuel Urtubey.









Así lo indican los números de diversos encuestadores que confiaron esos datos, como Hugo Haime, Federico Aurelio y Raúl Aragón, y consultoras de opinión pública, como Opinaia, de Juan Mayol, y Opina Argentina, de Facundo Nejamkis.









Las mediciones pronostican el escenario de las PASO, que se harán el 11 de agosto. A grandes rasgos, Cristina Kirchner, de Unidad Ciudadana, cosecha más intención de voto, seguida de cerca por Macri, de Cambiemos, y en un tercer lugar lejano surgen Lavagna, Massa y Urtubey, de Alternativa Federal.













Todos coinciden en que el resultado de las PASO condicionará el reacomodamiento de votos en las posteriores elecciones generales del 27 de octubre. Y en el escenario de ballottage más probable, entre Macri y Cristina Kirchner, los sondeos difieren por mínimas diferencias en favor de uno u otro.









Según Haime, los índices de las PASO 2019 son muy parecidos a los de 2015: los candidatos del kirchnerismo (Cristina Kirchner, Agustín Rossi y Felipe Solá) rondan el 38%; Cambiemos, el 28%, y el peronismo no kirchnerista, un 22%. La disputa en Alternativa Federal arroja: Lavagna, 9%; Massa, 9%, y Urtubey, 4 por ciento.









"Con estos números, Massa no se baja y Lavagna seguramente esperará a que lo apoyen los radicales para sacar la diferencia. Si no, no se entiende cómo le pide a los demás que se bajen de las PASO", dijo Haime.









La caída del gobierno de Macri fue fuerte. Haime midió que solo el 23% aprueba la gestión y el 74% la desaprueba. La imagen positiva de Macri ronda el 30%. Cristina Kirchner tiene una imagen positiva de 45% y una negativa de 48 por ciento.









Federico Aurelio no publica números de intención de voto, pero estimó que hace mediciones permanentes y le indican que, en las PASO, Macri está levemente por debajo de Cristina Kirchner, por unos 3 o 4 puntos. En un escenario de elecciones generales y de ballottage, los guarismos se emparejan y percibe una paridad total.









En algunos distritos, dijo, Macri tiene mejor intención de voto que imagen de gestión. Hay un sector que lo apoya para oponerse al kirchnerismo. No hubo grandes variaciones en sus últimas mediciones. Lavagna registró un crecimiento entre febrero y marzo, pero sigue sin sacarse diferencias con Massa en una banda de 9 a 10 puntos. Y ambos están arriba de Urtubey.









Según Opinaia, Cristina Kirchner obtiene 28% y Rossi 1%, con un total de 29% para Unidad Ciudadana. Macri está en 23% y Martín Lousteau, en 6%, lo cual arroja un universo en Cambiemos también de 29 puntos. En la pelea de Alternativa Federal, Lavagna saca 8%, Massa 6% y Urtubey 3%, con un total de 17 por ciento. Entre los rezagados, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, muestra un 4% y José Luis Espert, 2 por ciento.









En los escenarios de segunda vuelta, Cristina le gana a Macri por 43% a 40%, pero si se proyecta el 17% de indecisos, Macri le ganaría por 51% a 49%. También midió otros posibles escenarios de segunda vuelta: Macri 36% y Massa 33% (31% de indecisos); Lavagna 37% y Macri 33% (30% de indefinidos) y María Eugenia Vidal 44% y Cristina 43% (13% de indecisos).









El mismo estudio indica que Lavagna tiene el techo más alto para crecer. Solo el 42% dijo que nunca lo votaría y el 46% reveló que podría votarlo. En cambio, el 54% dijo que nunca votaría a Cristina ni a Macri. Y el 60% se negó a dar su voto a Massa y también a Urtubey.









En cambio, Opina Argentina, evaluó que Cristina Kirchner sacaría 33% en las PASO; Macri, 30%; Lavagna, 10%; Massa, 6%; Del Caño, 3% y Urtubey, 2 por ciento. En un escenario de ballottage, Cristina le ganaría a Macri por 45% a 43%, pero si se proyectan los indecisos Macri vencería por 52% a 48 por ciento.









Facundo Nejamkis subrayó que Macri tenía en diciembre de 2017 una intención de voto de 40% y hoy bajó 10 puntos, con una fuerte polarización con la expresidenta.









El consultor Aragón registró en su última medición nacional una intención de voto de 28,6% para Cristina Kirchner; seguida por Macri (23,1%), Lavagna (9,5%), Guillermo Moreno (3%), Del Caño (2,7%) y Daniel Scioli (2,3%), con un 10,2% de indecisos.

En un ballottage, Cristina le ganaría a Macri por 41,3% a 33,6%; Massa también le ganaría por 42,7% a 29,2%; Lavagna lo vencería por 46,5% a 25,6%, y Urtubey, por 37,3% a 28,5%. El único que derrotaría a Cristina Kirchner en segunda vuelta sería Lavagna, por 41,2% a 35,9 por ciento.