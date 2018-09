En la previa al supermartes de Lebac el dólar abrió estable y perdió algunos centavos

El impacto de la intervención del BCRA se siente con mayor fuerza en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa retrocede 31 centavos a $ 39,55.





Por su parte, el blue opera estable a $ 40, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" escaló el viernes 16 centavos a $ 40,07.





Sucede en la víspera de un nuevo megavencimiento de Lebac. Cabe recordar que de los $ 403.000 millones que vencen mañana, se estima que $ 300.000 millones están en manos de inversores no bancarios. En ese sentido, la autoridad monetaria anunció que ofrecerá hasta $150.000 millones de sus letras para ser suscriptas solo inversores no bancarios.





En este contexto, el viernes pasado la entidad que preside Luis Caputo, además de confirmar que sigue adelante con el plan de eliminación gradual del stock de Lebac (que asciende a más de $ 594.000 millones), anunció una nueva suba de encajes entre otras medidas en pos de contener la presión sobre el mercado cambiario de los pesos que queden libres en el sistema tras el megavencimiento del martes próximo.





Para los bancos tenedores de Lebac, la autoridad monetaria les ofrecerá Notas del Banco Central (Nobac) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (Leliq). Además, en paralelo, el Ministerio de Hacienda les ofrecerá Letras del Tesoro (Letes) en pesos.





Asimsimo, el BCRA decidió una nueva suba de los encajes obligatorios (para depósitos a la vista y a plazo fijo) de 5 puntos a partir del próximo miércoles. En el caso de los depósitos a plazo, el BCRA les permite a los bancos integrar las nuevas exigencias en Nobac y en Lebac.





En tanto, la moneda estadounidense se disparó la semana pasada un 7,2% y cerró en un nuevo récord histórico de $ 40,53.





El viernes, el billete avanzó 29 centavos pese a que la autoridad monetaria vendió u$s 281 millones (ventas directas, más subasta), en lo que implicó una fuerte presencia en el desarrollo de las operaciones para mantener muy acotada la corrección del tipo de cambio en la última rueda de la semana.





Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió 31 centavos a $ 39,86, su nivel más alto desde la salida de la convertibilidad, pese a que el Banco Central adjudicó u$s 75 millones durante una subasta, donde ofreció u$s 200 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 39,8463, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 39,805. Sumado a eso, la autoridad monetaria vendió directamente a los bancos unos u$s 206 millones.





En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operando a un promedio del 60%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 81 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes. Las tasas de Lebac en el mercado operaron estables en sus rendimientos, negociándose la de 33 días al 62%.





En el Rofex, donde se operaron u$s 404 millones, más del 65 % se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 40,40 y $ 42,50 a una tasa del 30,91 % y 51,44 % TNA, respectivamente. Los plazos cortos mostraron subas promedio en el entorno de los $ 0,40, acompañando la suba del spot de $ 0,31 respecto de ayer.





Por último, las reservas del Banco Central cayeron el viernes u$s 529 millones hasta los u$s 50.003 millones.

El Banco Central interviene en el mercado de cambios con ventas directas este lunes y el dólar retrocede cuatro centavos a $ 40,49 en bancos y agencias de la city porteña.