En la marcha de Nisman, gritaron "asesina" y abuchearon al periodismo

Si bien en principio se esperaba que en la movilización no haya expresiones políticas, participaron la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, los diputados Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid, el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular del Sistema de Medios Públicos Hernán Lombardi, el diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Eduación Alejandro Finocchiaro, el dirigente de la UCR Luis Brandoni, el dirigente de Cambiemos Yamil Santoro, el abogado de Sara Garfunkel Pablo Lanusse, entre otros.