En fotos: así fue la marcha contra el G20

La confluencia Fuera G2-FMI rechazó la presencia de líderes mundiales en Buenos Aires y repudió "el ajuste, el endeudamiento y la represión estatal", en un documento que fue leído en la Plaza del Congreso, como cierre de la movilización contra el G20.

G206.jpg Foto: Noticias Argentinas G205.jpg Foto: Noticias Argentinas G203.jpg Foto: Noticias Argentinas G202.jpg G201.jpg Foto: Noticias Argentinas



Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, leyó el comunicado que, entre otros conceptos, expresó: "Le decimos no al G20, no a la banca internacional, no a la deuda ni a los líderes imperialistas que participan de esta cumbre. Repudiamos la deuda externa, ilegítima que contrajimos".

Protesta-contra-Trump.jpg La marcha contra el G20 comenzó por calle 9 de Julio, en Buenos Aires. G208.jpg Foto: Noticias Argentinas G207.jpg Foto: Noticias Argentinas



(Fuente: Diario Uno)